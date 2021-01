(Photographies: Ali Shoaib)

Un photo-reporter libanais a réussi à capturer les premières images des avions de combat Lockheed-Martin F-35i « Adir » de l’armée de l’air israélienne, survolant illégalement le Liban à une altitude relativement basse pour mener des missions de combat en Syrie.

L’avion de combat de cinquième génération F-35i « Adir » est la meilleure variante du Lockheed Martin F-35 connue jusqu’ici. Les performances de l’Adir dépassent de très loin celles des F-35/A ou F-35/B livrés aux forces armées US. C’est même un avion de combat totalement différent et beaucoup plus performant que toutes les versions destinées à l’export acquises par l’Australie, la Corée du Sud, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Ces images confirment la participation de cet avion de combat aux nombreux raids aériens israéliens au Levant et plus particulièrement en Syrie et ce, depuis avant même son entrée en service au sein de l’armée de l’air israélienne.

Officiellement, 22 à 30 avions de combat F-35i sont opérationnels au sein de l’armée de l’air israélienne. Ce chiffre est très sous-estimé et les observateurs estiment que le chiffre réel dépasse déjà la cinquantaine d’appareils sur les 75 planifiés. La plupart des appareils opérationnels sont stationnés sur la base aérienne de Nevatim (116e et 140e escadrilles) mais d’autres « Adir » en phase d’essais et de developpement seraient en cours de déploiement sur des bases secrètes.

Articles similaires