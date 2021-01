Source: Momo Arbai YouTube Channel

La révolution financière du groupe WallstreetBet est comparable de par sa magnitude au « Printemps Arabe » et aux révolutions colorées qui ont secoué bon nombre de pays de la planète ces deux dernières décennies.

Des gens regroupés dans un sous-groupe de Reddit sont à deux doigt de démanteler la bourse de Wall Street, le saint des saints du capitalisme, en démontrant que celui-ci est une immense escroquerie basée sur du…vent!

C’est une révolte, Sire! Non, une véritable révolution ! Puisque même Google est contraint de supprimer en masse le déluge d’avis négatifs des internautes au sujet de l’application Robinhood utilisée par les traders en ligne pour son rôle dans la limitation de l’incendie.

Ces gens là ont démontré de façon fort brillante que le marché libre n’existe pas, que le marché boursier est une vaste escroquerie organisée et que les fonds prédateurs sont un outil d’aliénation des populations afin de les maintenir dans la pauvreté tout en enrichissant une minorité avec de l’argent créé à partir du néant. Ce duel entre des utilisateurs de Reddit et Wall Street démontre également que les gens ordinaires peuvent faire mal aux gros spéculateurs en utilisant leur propre jeu.

Ces gens qui mènent cette révolution financière ne sont pas riches. Ils utilisent l’application Discord pour coordonner leurs actions. Discord est en train d’éliminer leurs profils aussi vite que possible sous le fallacieux prétexte d’incitation à la haine. Ainsi donc, adopter les mêmes règles du jeu boursier des grands prédateurs de Wall Street et leur faire perdre quelques dizaines de milliards à leur propre jeu est une incitation à la haine qui nécessite la censure et dans peu de temps le peloton d’exécution.

Les gestionnaires des fonds rapaces (Hedge Funds) sont très solidaires. Une solidarité plus forte que celle de classe. Ils ne supportent aucune rivalité et encore moins que l’on révèle leur escroquerie. Ils sont assez puissants pour contraindre des gouvernements et les géants du numérique à sévir contre toute tentative de leur faire perdre la spéculation sans fin.

Cette année 2021 démarre très fort. Après la chute du mythe de la démocratie et de la liberté d’expression, voilà que le mythe de Wall Street s’effondre. C’est la matrice mensongère du monde dit libre qui vient de s’effondrer.

Les jours qui viennent seront à n’en point en douter surprenants…sauf pour les médias mainstream qui continuent d’ergoter sur le sexe des anges ou s’il faut recurer le fond du nez ou de l’anus pour détecter le coronavirus-19…

