Il semble que le monde du transport aérien tel qu’il a été connu depuis les années 60 est arrivé à sa fin. L’avenir de la plupart des compagnies aériennes est compromis avec ou sans des aides massives des États, allant jusqu’à la nationalisation.

Table rase

Le secteur entier est en train de sombrer tandis qu’en parallèle, des compagnies comme Tesla et Amazon sont en train de concevoir des plans de remplacement de la filière. Le milliardaire Elon Musk envisage de révolutionner le secteur du transport aérien civil après l’effondrement de l’ensembledes compagnies aériennes. Des sources évoquent même un nom de code: Tabula Rasa.

Tout recommencer et repartir à zéro selon de nouvelles règles du jeu, d’un autre système commercial et de technologies nouvelles. C’est un peu prématuré mais il semble que tous les troubles affectant les systèmes sanitaires, économiques, sociaux et financiers préparent la prise du pouvoir effective des géants du numérique ou en d’autres termes d’une poignée de super milliardaires sur le monde.

Et si c’était le plan sous-jacent derriere la vraie fausse pandémie qui chamboule les habitudes de vie de milliards de personnes à travers le monde?

Dans tous les cas l’État-nation est devenu un simple outil aux côtés des multinationales et autres start-ups entre les mains d’une oligarchie très restreinte et sans visage se cachant derrière des gestionnaires pantins tenant le rôle de boucs émissaires de la frustration des gens encore éveillés (la majorité se débat dans un cauchemar sans fin).

