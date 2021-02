Décidément, toutes les informations relatives au positionnement idéologique extrémiste de Facebook qui circule depuis sa création se confirment. Un e-mail interne de cet outil d’aliénation et de surveillance universelle laisse entrevoir un militantisme débridé et sans aucun complexe même si Facebook se défend- assez mollement- d’être une des émanations du côte obscur d’un empire en phase d’effondrement camouflé moins par la suprématie artificielle du dollar que l’usage forcené de la planche à billets pour créer de la monnaie à partir du néant, il n’en demeure pas vrai qu’il est engagé à fond aux côtés de l’Etat profond.

Dans un e-mail interne daté du 10 novembre 2020, une source interne de Facebook basée à Londres envisageait d’examiner la pertinence de l’utilisation du terme « sionisme » comme un vecteur détourné d’un discours de la haine visant une « caractéristique protégée » que l’auteur du message attacheaux concepts de race, la religion, l’ethnie et l’orientation sexuelle ». Pour être plus précis, ce responsable d’une entité s’occupant de la politique de contenu de Facebook voulait discuter sur les modalités visant à déterminer le contexte précis de l’utilisation du terme » sionisme » comme un terme de substitution visant à attaquer les Juifs ou des Israéliens (bien que beaucoup de Juifs, notamment les plus religieux, soient viscéralement opposés au l’idéologie sioniste et qu’une bonne proportion des israéliens est Arabe mais passons, on vit dans un nouveau monde de Novlangue où la pensée importe très peu). En ligne de mire, Facebook qui censure systématiquement et à tours de bras tout questionnement sur un aspect fort obscur de la Seconde guerre mondiale en Europe et qui se crispe à chaque fois qu’un utilisateur use du terme « sionisme » en dehors d’une certaine connotation politique favorable à la politique officielle israélienne. Bref du réchauffé en ce qui concerne l’acceptation sélective et arbitraire des -ismes.

Beaucoup de bruit pour rien. Les médias mainstream oublient fréquemment et un peu plus que la normale pour être honnêtes que le sionisme est une idéologie hybrie de création récente, mêlant des éléments précurseurs du Bolshévisme au Fascisme dans son acception la plus prononcée en y ajoutant un pincée de messianisme exclusif issu de la mythologie juive de tradition pharisienne. On oublie également que la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies 3379 adoptée le 10 novembre 1975 considère que « le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale ». Cette Résolution exista du 10 novembre 1975 jusqu’au 16 décembre 1991 où elle fut mystérieusement révoquée par la Résolution 46/86 peu après la victoire de la coalition internationale lors de la seconde guerre du Golfe contre l’Irak, la disparition du bloc de l’Est et la victoire autoproclamée du libéralisme perçue et proclamée en tant que la fin de l’histoire (Fukuyama).

Museler la liberté d’expression par la censure est l’une des spécialités patentées de Facebook inc. et à y bien considérer les choses, il nous semble que Zuckerberg aurait bien gagné sa place au sein de l’Administation Biden avec laquelle il travaille d’arrache-pied en coulisse.

Parier sur des morts vivants de l’ère des années 90 pour gérer le pandémonium qu’est devenu le monde des années 2020 à cause des politiques folles suivies par ces mêmes morts-vivants lorsqu’ils étaient vivants ne va rien résoudre du tout. Au contraire, il va accélerer le naufrage du Titanic qu’est devenu ce monde dit libre (expression consacrée durant la guerre froide 1.0) et dont les timoniers sont dans l’incapacité de comprendre comment on leur a ôté le tapis de sous les pieds sans qu’ils ne s’en rendent compte. Cette incapacité à s’adapter au changement stratégique majeur intervenu depuis 2015 les mènera vers une perte inéluctable.

En attendant, les jeunes sans repères et sans avenir du monde entier sont littéralment scotchés sur leurs écrans de smartphones en attendant la mutation virale qui les transformera en zombies.

