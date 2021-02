Faisant face à une guerre hybride utilisant les vecteurs informationnels de l’ingénierie sociale du chaos et l’ingérence d’agents étrangers en réseaux concentriques, la Russie déploie un ensemble de mesures adaptées à une situation déjà vue ailleurs et que les observateurs considèrent comme assez conventionnelle puisque elle reprend les bases des révolutions dites colorées.

La police de Moscou utilise des systèmes anti-drones pour empêcher les meneurs des protestations de coordonner leur actions et communiquer avec des officiers traitants étrangers. Moscou a d’ailleurs considéré comme « persona non grata » et expulsé des diplomates sous fausse couverture d’Allemagne, de Pologne et de Suède, des sous-traitants très classiques des services de renseignement américains en Russie.

L’autre défi est la cyberguerre. Il semble que pour cette fois, les Cinq Yeux ont opté pour l’application chinoise Tik Tok, fort populaire auprès des jeunes entre 15 et 24 en Russie (et ailleurs dans le monde) pour mettre en oeuvre un programme de manipulation visant à les faire sortir dans la rue et à présenter l’agent provocateur Navalny comme un véritable opposant au système politique russe avec pour objectif affiché un changement de régime et la destruction stratégique de la Russie. Un enjeu que les stratèges russes connaissent fort bien puisqu’ils ont eu tout le temps d’étudier les guerres hybrides intervenues en Ukraine, en Géorgie, en Syrie et ailleurs.

