L’adoption d’une nouvelle monnaie est une des options de sauvetage de l’hégémonie du dollar américain.

Le Bitcoin, une monnaie numérique décentralisée créée en 2009 a atteint la valeur record de 48 000 USD et continue de progresser. Cela veut dire que quelqu’un qui possède un capital de 50 000 euros n’a en fait qu’un Bitcoin et quelques poussières… 100000 euros= 2 Bitcoins et des poussières au taux d’aujourd’hui. Et bientôt un seul Bitcoin vaudra bien 100 000 euros sur le marché. Le Bitcoin est la monnaie de l’élite. Une automobile Tesla vaudra alors entre 0.7 et 1.5 bitcoins selon les modèles et un bien immobilier ne vaudra pas plus que cinq (talents ou Gagarru babyloniens) Bitcoins…

Est-ce que vous voyez un peu vers quel monde on se dirige tout droit à vitesse grand V?

