Quinze ans d’avance…

L’évolution des événements internationaux et de certains développements techniques renforcent l’ensemble de nos rapports de prospective pratique remis à des clients il y a plus de quinze ans. Ces rapports n’ont jamais été lus ou du moins pris au sérieux.

Strategika 51 vous offre la possibilité de vous projeter dans le futur. Un futur qui s’annonce bien moins brillant que prévu par les publicitaires de grandes firmes spécialisées dans l’énergie. L’une de ces firmes est même allée jusqu’à nous faire miroiter des lendemains enchanteurs grâce au nucléaire après l’an 2000 avant de s’effondrer sous le poids de dettes colossales et de l’impossibilité d’entretenir un parc veillissant de centrale nucléaires dont la gestion est un véritable casse-tête.

Il n’y a pas que le béton radioactif qui menace notre avenir. Il y a surtout des germes d’un type nouveau. Il y a deux décennies, on avait cru que la plupart des laboratoires d’armes biologique (ils existent encore) avaient jeté leur dévolu sur le virus de la rougeole. Un vecteur à très haut potentiel dans la guerre biologique. Fin 2019, c’est un autre virus, de la famille des coronaviridae, qui est utilisé pour masquer un programme de changement socioéconomique et politique induit par l’effondrement du système sans qu’il puisse impacter la “confiance” des populations, le critère primordial de l’adhésion d’un regroupement humain à l’image de la collectivité. La technique n’en est qu’à ses débuts mais démontre déjà un fort potentiel en matière de contrôle politique et sociétal.

En attendant, on se complait dans des diversions et autres conflits futiles et vides de sens.

Partout, on élimine les gens ayant un minimum de bon sens et de rationalité pour les remplacer par des marionnettes serviles et n’ayant aucune logique intrinsèque. C’est une tendance lourde des prochaines années qui sera alimentée par des légions d’esprits faibles issues des réseaux sociaux et de systèmes universitaires produisant de la médiocrité. Le savoir, la connaissance et la science sont en état d’échec. Le charlatanisme et l’escroquerie intellectuelle seront érigés en critères dans le totalitarisme crétiniste dont les contours commencent à se préciser.

Tout est faux. C’est le nouvel axiome de ce 21e siècle aussi instable et tourmenté que le ne furent d’autres siècles.

La vérité est devenue un ennemi à combattre. D’où cet acharnement contre la science, les religions et les humains de l’ancien monde. C’est à dire nous. Et nous sommes en voie d’extinction car nos descendants seront d’une autre espèce totalement différente de la notre.

