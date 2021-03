A quoi ressemble une armée usée par dix années de guerre?

À quoi ressemble une armée nationale usée par un conflit d’une décennie ?

Depuis le 15 mars 2011, les forces armées syriennes sont engagées dans une guerre terrible, que les médias aux ordres ont voulu présenté comme une simple guerre civile mettant aux prises un gouvernement autoritaire dominé par la minorité Alaouite à une majorité sunnite avant de se transformer en un conflit international majeur dans lequel sont engagés l’ensemble des puissances régionales et internationales de la planète.

Ci-dessous sont quelques photographies d’une sous-unité blindée du cinquième Corps d’armée de l’Armée Arabe Syrienne (AAS). Les chars de combat syriens ont été engagés dès le mois de juin 2011 dans des combats de guérilla urbaine d’une violence spectaculaire. Les images de chars T-72 syriens évoluant en tandem dans les rues de Darya au milieu de tirs nourris de roquettes antichar ont marqué l’histoire militaire du Moyen-Orient en ce début de 21ème siècle. Dans certains cas, des rebelles n’hésitaient pas à surgir devant le monstre d’acier avec un tube lance-roquette. Beaucoup de ces rebelles furent littéralement pulvérisés par la mitrailleuse co-axiale ou même le redoutable canon du char à bout portant. Des milliers de véhicules blindés et de chars de combat ont été perdus, détruits ou capturés durant la guerre. Les unités blindées ayant survécu à la tourmente ont acquis une immense expérience dans le combat urbain. Le taux de remplacement des pertes n’a jamais pu compenser l’usure importante des combats vu la crise économique et financière (et la guerre financière féroce subie par le gouvernement syrien et ses alliés). En dépit de tous ces aléas, certaines unités ont pu recevoir de nouveaux modèles et de très nombreuses modifications dans le matériel grâce à l’assistance militaire russe. Le reste des unités a été forcé, comme dans les autres pays en guerre, à adopter le système D et à s’adapter aux pénuries d’énergie électrique, de gasoil, d’huiles synthétiques, de pièces de rechange et de plaques de métal. L’usage de panneaux solaires d’origine chinoise est de plus en plus répandu et beaucoup de membres d’équipages parviennent à maintenir les véhicules avec une ingéniosité assez impressionnante.

Le 15 mars 2021, la guerre en Syrie et au Levant aura exactement dix ans. Comme un écho à certains épisodes du mythe de Gilgamesh, les guerres les anciens territoires de la Phénicie durent des décennies sans achever la cible. Au 15 mars 2021, des chars syriens continueront à être transportés aux lignes d’un front figé mais stable.

