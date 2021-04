Un nouveau type de censure se met en place grâce à l’IA

Un article sur la relation entre les faux vaccins anti-COVID19, la manipulation flagrante des statistiques dans une vingtaine de pays dans le monde et la relance des opérations de confinement dans certains pays vient d’être censuré.

Les raisons de cette censure d’un type nouveau sont liées à l’évocation d’un certain chiffre réccurent depuis les années 20 et le bilan fort imprécis et délibérément réduit de la Première guerre mondiale. Il a été également question d’un rapport du cabinet McKinsey sur le télétravail et du confinement à domicile, désormais encouragés par le nouveau modèle.

La vaccination a servi à la relance d’un épiphénomène pseudo-epidémique dans le cadre d’un changement de paradigme dans lequel les géants du Net partent à l’assaut du pouvoir technocratique pour le compte de ce que l’on pourrait désigner, faute d’une meilleure définition sémantique, d’État profond. Ce dernier concept dépasse les notions de souveraineté et de frontières.

Par ailleurs, les gens semblent avoir oublié que la Grippe tue souvent.

Ceci, dit, cette nouvelle forme de censure automatique et apparament gérée par l’intelligence artificielle doit être condamnée avec vigueur.

Pour des raisons de santé, la publication de nouveaux billets s’est nettement ralentie ces derniers temps. Cela nous laissera assez de temps pour observer le nouveau ancien monde qui se met en place.

Il est à noter qu’aucun commentaire n’est censuré par l’administrateur du site.

“Avez-vous vu tous ces gens avec des muselières humaines? Des gens…? Non, c’est des zombies!”

Articles similaires