Les origines militaires de Facebook

Le rôle croissant de Facebook dans l’appareil de surveillance et de « pré-crime » de l’État de sécurité nationale exige un nouvel examen des origines de l’entreprise et de ses produits en relation avec un ancien programme de surveillance controversé géré par la DARPA qui était analogue à ce qui est actuellement le plus grand réseau social du monde.

À la mi-février, Daniel Baker, un vétéran américain décrit par les médias comme « anti-Trump, anti-gouvernement, anti-suprémacistes blancs et anti-police », a été inculpé par un grand jury de Floride de deux chefs d’accusation pour « transmission d’une communication dans le commerce inter-États contenant une menace d’enlèvement ou de blessure ».

La communication en question avait été postée par Baker sur Facebook, où il avait créé une page d’événement pour organiser un contre-rallye armé à celui prévu par les partisans de Donald Trump dans la capitale de la Floride, Tallahassee, le 6 janvier. « Si vous avez peur de mourir en combattant l’ennemi, alors restez au lit et vivez. Appelez tous vos amis et levez-vous ! », avait écrit Baker sur la page de son événement Facebook.

Le cas de Baker est remarquable car il s’agit de l’une des premières arrestations « pré-crime » entièrement basées sur des messages sur les médias sociaux – la conclusion logique de la poussée de l’administration Trump, et maintenant de l’administration Biden, pour normaliser l’arrestation de personnes pour des messages en ligne afin de prévenir les actes violents avant qu’ils ne se produisent. De la sophistication croissante des programmes de police prédictive de l’entrepreneur américain Palantir, spécialiste du renseignement et de l’armée, à l’annonce officielle du programme de perturbation et d’engagement précoce du Département de la Justice en 2019, en passant par le premier budget de Biden, qui contient 111 millions de dollars pour la poursuite et la gestion de « l’augmentation du nombre de cas de terrorisme intérieur », la progression constante vers une « guerre contre le terrorisme intérieur » centrée sur la précriminalité a été notable sous toutes les administrations présidentielles postérieures au 11 septembre.

Cette nouvelle guerre contre le terrorisme national a donné lieu à de nombreux messages de ce type sur Facebook. Et, alors que Facebook a longtemps cherché à se présenter comme une « place publique » permettant aux gens du monde entier de se connecter, un examen plus approfondi de ses origines apparemment militaires et de ses connexions militaires continues révèle que le plus grand réseau social du monde a toujours été destiné à servir d’outil de surveillance pour identifier et cibler la dissidence intérieure.

La première partie de cette série de deux articles sur Facebook et l’État de sécurité nationale des États-Unis explore les origines du réseau social ainsi que le moment et la nature de son essor en relation avec un programme militaire controversé qui a été arrêté le jour même du lancement de Facebook. Ce programme, connu sous le nom de LifeLog, était l’un des nombreux programmes de surveillance controversés mis en place après le 11 septembre 2001 par l’Agence pour les Projets de Recherche avancée de Défense (DARPA) du Pentagone, qui menaçait de détruire la vie privée et les libertés civiles aux États-Unis tout en cherchant à récolter des données pour produire une intelligence artificielle « humanisée ».

Comme le montre ce rapport, Facebook n’est pas le seul géant de la Silicon Valley dont les origines coïncident étroitement avec cette même série d’initiatives de la DARPA et dont les activités actuelles fournissent à la fois le moteur et le carburant d’une guerre hi-tech contre la dissidence intérieure.

L’exploration de données de la DARPA pour la « sécurité nationale » et pour « humaniser » l’IA

À la suite des attentats du 11 septembre, la DARPA, en étroite collaboration avec les services de renseignement américains (plus précisément la CIA), a commencé à élaborer une approche de « précriminalité » pour lutter contre le terrorisme, connue sous le nom de Total Information Awareness ou TIA. L’objectif de la TIA était de développer un appareil de surveillance militaire « omniprésent ». La logique officielle de la TIA était qu’une surveillance invasive de l’ensemble de la population américaine était nécessaire pour prévenir les attaques terroristes, les événements de bioterrorisme et même les épidémies naturelles.

L’architecte de la TIA, et l’homme qui l’a dirigée pendant sa relativement brève existence, était John Poindexter, surtout connu pour avoir été le conseiller à la Sécurité nationale de Ronald Reagan pendant l’affaire Iran-Contra et pour avoir été condamné pour cinq délits en relation avec ce scandale. Une activité moins connue des personnages de l’affaire Iran-Contra comme Poindexter et Oliver North a été le développement de la base de données Main Core, destinée à être utilisée dans les protocoles de « continuité du gouvernement ». Main Core a été utilisée pour compiler une liste de dissidents américains et de « fauteurs de troubles potentiels » à traiter si les protocoles COG étaient invoqués. Ces protocoles pouvaient être invoqués pour diverses raisons, notamment une opposition publique généralisée à une intervention militaire américaine à l’étranger, une dissidence interne généralisée ou un moment vaguement défini de « crise nationale » ou de « période de panique ». Les Américains n’étaient pas informés si leur nom était placé sur la liste, et une personne pouvait être ajoutée à la liste pour avoir simplement participé à une manifestation dans le passé, pour ne pas avoir payé ses impôts ou pour d’autres comportements, « souvent insignifiants », jugés « inamicaux » par ses architectes au sein de l’administration Reagan.

Dans ce contexte, il n’était pas exagéré que William Safire, chroniqueur au New York Times, fasse remarquer qu’avec le programme de la TIA, « Poindexter est en train de réaliser son rêve de vingt ans : obtenir le pouvoir de fouiller dans les données de chaque acte public et privé de chaque Américain ».

La TIA a suscité une indignation considérable des citoyens après sa révélation au public au début de 2003. Parmi les critiques de la TIA figurait l’Union américaine pour les Libertés civiles, qui affirmait que l’effort de surveillance « tuerait la vie privée aux États-Unis » car « chaque aspect de nos vies serait catalogué », tandis que plusieurs médias grand public avertissaient que la TIA « combattait la terreur en terrifiant les citoyens américains ». En raison de la pression exercée, la DARPA a changé le nom du programme en Terrorist Information Awareness (Sensibilisation à l’Information sur les Terroristes) afin qu’il ressemble moins à un panoptique de sécurité nationale qu’à un programme visant spécifiquement les terroristes dans l’ère post-11 septembre.

Les projets de la TIA n’ont cependant pas été réellement abandonnés, la plupart étant transférés dans les portefeuilles classifiés du Pentagone et des services de renseignement américains. Certains ont été financés par les services de renseignement et ont guidé des entreprises du secteur privé, comme Palantir de Peter Thiel, tandis que d’autres ont refait surface des années plus tard sous le couvert de la lutte contre la crise du COVID-19.

Peu après le lancement de la TIA, un programme similaire de la DARPA prenait forme sous la direction d’un ami proche de Poindexter, le directeur de programme de la DARPA Douglas Gage. Le projet de Gage, LifeLog, visait à « construire une base de données retraçant l’existence entière d’une personne », incluant ses relations et ses communications (appels téléphoniques, courrier, etc.), ses habitudes de consommation de médias, ses achats, et bien d’autres choses encore, afin de constituer un enregistrement numérique de « tout ce qu’une personne dit, voit ou fait ». LifeLog prendrait ensuite ces données non structurées et les organiserait en « épisodes discrets » ou instantanés tout en « cartographiant les relations, les souvenirs, les événements et les expériences ».

Selon Gage et les partisans du programme, LifeLog créerait un journal électronique permanent et consultable de la vie entière d’une personne, qui, selon la DARPA, pourrait être utilisé pour créer des « assistants numériques » de nouvelle génération et offrir aux utilisateurs une « mémoire numérique presque parfaite ». Gage a insisté, même après l’arrêt du programme, sur le fait que les individus auraient eu « le contrôle total de leurs propres efforts de collecte de données » puisqu’ils pouvaient « décider quand activer ou désactiver les capteurs et décider qui partagerait les données ». Dans les années qui ont suivi, les géants de la Silicon Valley ont fait des promesses analogues de contrôle par les utilisateurs, avant de les rompre à plusieurs reprises pour faire du profit et alimenter l’appareil de surveillance domestique du gouvernement.

Les informations que LifeLog glanait à partir de chaque interaction d’un individu avec la technologie étaient combinées à des informations obtenues à partir d’un émetteur GPS qui suivait et documentait l’emplacement de la personne, de capteurs audiovisuels qui enregistraient ce que la personne voyait et disait, ainsi que de moniteurs biomédicaux qui évaluaient la santé de la personne. Comme la TIA, LifeLog a été présenté par la DARPA comme pouvant soutenir « la recherche médicale et la détection précoce d’une épidémie émergente ».

Les critiques dans les médias grand public et ailleurs n’ont pas manqué de souligner que le programme serait inévitablement utilisé pour établir des profils de dissidents et de terroristes présumés. Combiné à la surveillance des individus à de multiples niveaux par la TIA, LifeLog va plus loin en « ajoutant des informations physiques (comme ce que nous ressentons) et des données médiatiques (comme ce que nous lisons) à ces données transactionnelles ». Un critique, Lee Tien, de l’Electronic Frontier Foundation, a averti à l’époque que les programmes que la DARPA poursuivait, dont LifeLog, « ont des chemins évidents et faciles vers des déploiements de sécurité intérieure ».

À l’époque, la DARPA a publiquement insisté sur le fait que LifeLog et la TIA n’étaient pas liés, malgré leurs parallèles évidents, et que LifeLog ne serait pas utilisé pour la « surveillance clandestine ». Cependant, la documentation de la DARPA sur LifeLog indique que le projet « sera capable de déduire les routines, les habitudes et les relations de l’utilisateur avec d’autres personnes, organisations, lieux et objets, et d’exploiter ces modèles pour faciliter sa tâche », ce qui reconnaît son utilisation potentielle comme outil de surveillance de masse.

Outre la capacité de dresser le profil d’ennemis potentiels de l’État, LifeLog avait un autre objectif qui était sans doute plus important pour l’État de sécurité nationale et ses partenaires universitaires : « l’humanisation » et le progrès de l’intelligence artificielle. Fin 2002, quelques mois avant l’annonce de l’existence de LifeLog, la DARPA a publié un document stratégique détaillant le développement de l’intelligence artificielle en l’alimentant avec des flots massifs de données provenant de diverses sources.

Les projets de surveillance militaire de l’après-11 septembre – LifeLog et la TIA n’étant que deux d’entre eux – ont offert des quantités de données qu’il était auparavant impensable d’obtenir et qui pourraient potentiellement détenir la clé pour atteindre l’hypothétique « singularité technologique ». Le document de la DARPA de 2002 évoque même les efforts de la DARPA pour créer une interface cerveau-machine qui alimenterait directement les machines en pensées humaines afin de faire progresser l’IA en la maintenant constamment inondée de données fraîchement extraites.

L’un des projets décrits par la DARPA, la Cognitive Computing Initiative, visait à développer une intelligence artificielle sophistiquée par la création d’un « assistant cognitif personnalisé durable », appelé par la suite Perceptive Assistant that Learns, ou PAL. Dès le début, le PAL était lié à LifeLog, qui devait à l’origine permettre à un « assistant » IA d’acquérir des capacités de décision , et de compréhension semblables à celles d’un être humain en transformant des masses de données non structurées en format narratif.

Les principaux chercheurs potentiels du projet LifeLog reflètent également l’objectif final du programme, à savoir la création d’une IA humanisée. Par exemple, Howard Shrobe, du laboratoire d’intelligence artificielle du MIT, et son équipe devaient à l’époque être étroitement impliqués dans le projet LifeLog. Howard Shrobe avait auparavant travaillé pour la DARPA sur la « conception évolutive de logiciels complexes » avant de devenir directeur associé du laboratoire d’intelligence artificielle du MIT et a consacré sa longue carrière à la création d’une « IA de style cognitif ». Dans les années qui ont suivi l’annulation de LifeLog, il a de nouveau travaillé pour la DARPA ainsi que sur des projets de recherche en IA liés à la communauté du renseignement. En outre, le laboratoire d’IA du MIT était intimement lié à une société des années 1980, sous-traitante de la DARPA, appelée Thinking Machines, qui a été fondée par et/ou a employé de nombreuses personnalités du laboratoire, dont Danny Hillis, Marvin Minsky et Eric Lander, et qui cherchait à construire des superordinateurs à l’IA capables de penser comme les humains. Il s’est avéré par la suite que ces trois personnes étaient des proches collaborateurs du pédophile Jeffrey Epstein, lié au renseignement, et/ou qu’elles étaient parrainées par ce dernier, qui a également fait des dons généreux au MIT en tant qu’institution et était l’un des principaux bailleurs de fonds et défenseurs de la recherche scientifique liée au transhumanisme.

Peu de temps après la fermeture du programme LifeLog, les critiques ont craint que, comme la TIA, il ne continue sous un autre nom. Par exemple, Lee Tien, de l’Electronic Frontier Foundation, a déclaré à VICE au moment de l’annulation de LifeLog : « Je ne serais pas surpris d’apprendre que le gouvernement a continué à financer des recherches qui ont fait avancer ce domaine sans l’appeler LifeLog ».

À l’instar de ses détracteurs, l’un des chercheurs en herbe travaillant sur LifeLog, David Karger du MIT, était également certain que le projet de la DARPA se poursuivrait sous une forme reconditionnée. Il a déclaré à Wired : « Je suis sûr que de telles recherches continueront à être financées sous un autre titre… ». Je ne peux pas imaginer que la DARPA se retire d’un domaine de recherche aussi important ».

La réponse à ces spéculations semble se trouver dans la société qui a été lancée le jour même où LifeLog a été arrêté par le Pentagone : Facebook.

Sensibilisation à l’Information de Thiel

Après une controverse et des critiques considérables, fin 2003, la TIA a été arrêtée et définancée par le Congrès, quelques mois seulement après son lancement. Ce n’est que plus tard qu’il a été révélé que la TIA n’a jamais été réellement arrêtée, ses différents programmes ayant été secrètement répartis entre les agences militaires et de renseignement qui constituent l’État de sécurité nationale des États-Unis. Certains de ces programmes ont été privatisés.

Le mois même où la TIA a été contrainte de changer de nom suite à des réactions de plus en plus vives, Peter Thiel a créé Palantir, qui développait d’ailleurs le logiciel de panopticon que la TIA espérait utiliser. Peu après l’incorporation de Palantir en 2003, Richard Perle, un néoconservateur notoire des administrations Reagan et Bush et un architecte de la guerre en Irak, a appelé Poindexter de la TIA et lui a dit qu’il voulait le présenter à Thiel et à son associé Alex Karp, maintenant PDG de Palantir. Selon un rapport du New York Magazine, Poindexter « était précisément la personne » que Thiel et Karp voulaient rencontrer, principalement parce que « leur nouvelle société avait une ambition similaire à celle que Poindexter avait essayé de créer au Pentagone », c’est-à-dire la TIA. Au cours de cette rencontre, Thiel et Karp ont cherché « à sonder le cerveau de l’homme désormais largement considéré comme le parrain de la surveillance moderne ».

Peu après l’incorporation de Palantir, bien que le moment exact et les détails de l’investissement restent cachés au public, In-Q-Tel de la CIA est devenu le premier bailleur de fonds de la société, en dehors de Thiel lui-même, en lui donnant un montant estimé à 2 millions de dollars. La participation d’In-Q-Tel dans Palantir n’a pas été rendue publique avant la mi-2006.

L’argent était certainement utile. En outre, Alex Karp a déclaré au New York Times en octobre 2020 que « la véritable valeur de l’investissement d’In-Q-Tel était qu’il permettait à Palantir d’accéder aux analystes de la CIA qui étaient ses clients prévus ». Un personnage clé dans la réalisation des investissements d’In-Q-Tel pendant cette période, dont l’investissement dans Palantir, était le directeur de l’information de la CIA, Alan Wade, qui avait été l’homme de pointe de la communauté du renseignement pour la Total Information Awareness. Auparavant, Wade avait cofondé Chiliad, une entreprise de logiciels de sécurité intérieure après le 11 septembre, aux côtés de Christine Maxwell, sœur de Ghislaine Maxwell et fille de Robert Maxwell, figure du scandale de l’Iran, agent de renseignement et baron des médias.

Après l’investissement d’In-Q-Tel, la CIA sera le seul client de Palantir jusqu’en 2008. Pendant cette période, les deux principaux ingénieurs de Palantir – Aki Jain et Stephen Cohen – se sont rendus toutes les deux semaines au siège de la CIA à Langley, en Virginie. Jain se souvient avoir effectué au moins deux cents voyages au siège de la CIA entre 2005 et 2009. Au cours de ces visites régulières, les analystes de la CIA « testaient [le logiciel de Palantir] et donnaient leur avis, puis Cohen et Jain rentraient en Californie pour le peaufiner ». Comme pour la décision d’In-Q-Tel d’investir dans Palantir, le directeur de l’information de la CIA est resté à cette époque l’un des architectes de la TIA. Alan Wade a joué un rôle clé dans nombre de ces réunions et, par la suite, dans la « mise au point » des produits de Palantir.

Aujourd’hui, les produits de Palantir sont utilisés pour la surveillance de masse, la police prédictive et d’autres politiques déconcertantes de l’État de sécurité nationale américain. Un exemple éloquent est l’implication importante de Palantir dans le nouveau programme de surveillance des eaux usées, géré par les services de santé et les services sociaux, qui se répand discrètement à travers les États-Unis. Comme indiqué dans un précédent rapport de Unlimited Hangout, ce système est la résurrection de la TIA appelé Biosurveillance. Il alimente toutes ses données dans la plateforme de données HHS Protect, gérée par Palantir et tenue secrète. La décision de transformer des programmes controversés dirigés par le DARPA en entreprises privées ne se limite toutefois pas à Palantir de Thiel.

La montée en puissance de Facebook

L’arrêt de la TIA à la DARPA a eu un impact sur plusieurs programmes connexes, qui ont également été démantelés à la suite de l’indignation publique suscitée par les programmes post-11 septembre de la DARPA. L’un de ces programmes était LifeLog. Lorsque la nouvelle du programme s’est répandue dans les médias, bon nombre des critiques virulents qui avaient attaqué la TIA se sont attaqués à LifeLog avec le même zèle, Steven Aftergood de la Fédération des Scientifiques américains déclarant à l’époque à Wired que « LifeLog a le potentiel de devenir quelque chose comme la TIA améliorée ». Le fait que LifeLog soit considéré comme quelque chose qui s’avérerait encore pire que la TIA récemment annulée a eu un effet évident sur la DARPA, qui venait de voir la TIA et un autre programme connexe annulés après une réaction considérable du public et de la presse.

La tempête de critiques à l’encontre de LifeLog a pris son directeur de programme, Doug Gage, par surprise, et Gage a continué à affirmer que les critiques du programme ont « complètement déformé » les objectifs et les ambitions du projet. Malgré les protestations de Gage et celles des chercheurs potentiels de LifeLog et d’autres partisans, le projet a été publiquement abandonné le 4 février 2004. La DARPA n’a jamais fourni d’explication sur sa décision discrète d’arrêter LifeLog, un porte-parole ayant seulement déclaré qu’elle était liée à « un changement de priorités » pour l’agence. En ce qui concerne la décision du directeur de la DARPA, Tony Tether, de tuer LifeLog, Gage a déclaré plus tard à VICE : « Je pense qu’il avait été tellement échaudé par la TIA qu’il ne voulait pas avoir à gérer une nouvelle controverse avec LifeLog. La mort de LifeLog était un dommage collatéral lié à la mort de la TIA ».

Par chance pour ceux qui soutenaient les objectifs et les ambitions de LifeLog, une société qui s’est avérée être son analogue dans le secteur privé est née le jour même de l’annonce de l’annulation de LifeLog. Le 4 février 2004, ce qui est aujourd’hui le plus grand réseau social du monde, Facebook, a lancé son site web et s’est rapidement hissé au sommet du perchoir des médias sociaux, laissant les autres entreprises de médias sociaux de l’époque dans la poussière.

Quelques mois après le lancement de Facebook, en juin 2004, ses cofondateurs Mark Zuckerberg et Dustin Moskovitz ont fait entrer Sean Parker dans l’équipe de direction de Facebook. Parker, précédemment connu pour avoir cofondé Napster, a ensuite mis Facebook en relation avec son premier investisseur extérieur, Peter Thiel. Comme nous l’avons vu, Thiel, à cette époque, en coordination avec la CIA, tentait activement de ressusciter les programmes controversés de la DARPA qui avaient été démantelés l’année précédente. Notamment, Sean Parker, qui est devenu le premier président de Facebook, avait également des antécédents avec la CIA, qui l’a recruté à l’âge de seize ans peu après qu’il ait été arrêté par le FBI pour avoir piraté des bases de données d’entreprises et militaires. Grâce à Parker, en septembre 2004, Thiel a officiellement acquis pour 500 000 dollars d’actions Facebook et a été ajouté à son conseil d’administration. Parker a maintenu des liens étroits avec Facebook ainsi qu’avec Thiel, puisqu’il a été engagé en tant qu’associé directeur du Founders Fund de Thiel en 2006.

Thiel et Mosokvitz, cofondateur de Facebook, se sont engagés en dehors du réseau social bien après la montée en puissance de Facebook, le Founders Fund de Thiel étant devenu un investisseur important dans Asana, la société de Moskovitz, en 2012.

La relation symbiotique de longue date entre Thiel et les cofondateurs de Facebook s’étend à sa société Palantir, car les données que les utilisateurs de Facebook rendent publiques se retrouvent invariablement dans les bases de données de Palantir et contribuent à alimenter le moteur de surveillance que Palantir exploite pour une poignée de services de police, de l’armée et des services de renseignement américains.

Dans le cas du scandale des données Facebook-Cambridge Analytica, Palantir a également été impliqué dans l’utilisation des données Facebook au profit de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.

Aujourd’hui, comme l’indiquent des arrestations récentes telles que celle de Daniel Baker, les données Facebook sont destinées à alimenter la « guerre contre le terrorisme intérieur » à venir, étant donné que les informations partagées sur la plateforme sont utilisées pour capturer des citoyens américains avant qu’ils ne commettent un crime, dans le pays. À la lumière de ce qui précède, il est utile de s’attarder sur le fait que les efforts de Thiel pour ressusciter les principaux aspects de la TIA en tant que société privée ont coïncidé avec le fait qu’il est devenu le premier investisseur extérieur dans ce qui était essentiellement l’analogue d’un autre programme de la DARPA profondément lié à la TIA.

Facebook, une façade

En raison de la coïncidence du lancement de Facebook le jour même de la fermeture de LifeLog, on a récemment spéculé sur le fait que Zuckerberg a lancé le projet avec Moskovitz, Saverin et d’autres grâce à une sorte de coordination en coulisses avec la DARPA ou un autre organe de l’État de sécurité nationale. Bien qu’il n’y ait pas de preuve directe de cette affirmation précise, l’implication précoce de Parker et Thiel dans le projet, en particulier compte tenu du calendrier des autres activités de Thiel, révèle que l’État de sécurité nationale était impliqué dans l’essor de Facebook. On peut se demander si Facebook avait l’intention, dès le départ, d’être un analogue de LifeLog ou s’il s’est avéré être le projet de média social qui correspondait au projet après son lancement. Cette dernière hypothèse semble plus probable, surtout si l’on considère que Thiel a également investi dans une autre plateforme de médias sociaux, Friendster.

Un point important reliant Facebook et LifeLog est l’identification ultérieure de Facebook avec LifeLog par son architecte lui-même. En 2015, Gage a déclaré à VICE que « Facebook est le vrai visage du pseudo-LifeLog à ce stade ». Il a ajouté de manière révélatrice : « Nous avons fini par fournir le même type d’informations personnelles détaillées aux annonceurs et aux courtiers en données et sans susciter le genre d’opposition que LifeLog a provoqué ».

Les utilisateurs de Facebook et d’autres grandes plateformes de médias sociaux se sont jusqu’à présent contentés de permettre à ces plateformes de vendre leurs données privées tant qu’elles fonctionnaient publiquement comme des entreprises privées. L’opposition n’a vraiment émergé que lorsque ces activités étaient publiquement liées au gouvernement américain, et en particulier à l’armée américaine, même si Facebook et d’autres géants de la technologie partagent régulièrement les données de leurs utilisateurs avec l’État de sécurité nationale. Dans la pratique, il y a peu de différence entre les entités publiques et privées.

Edward Snowden, le lanceur d’alerte de la NSA, a notamment averti en 2019 que Facebook est tout aussi indigne de confiance que les services de renseignement américains, déclarant que « l’objectif interne de Facebook, qu’ils le déclarent publiquement ou non, est de compiler des enregistrements parfaits de vies privées dans la mesure maximale de leurs capacités, puis d’exploiter cela pour leur propre enrichissement corporatif. Et au diable les conséquences ».

Snowden a également déclaré dans la même interview que « plus Google et Facebook en savent sur vous, plus ils sont en mesure de créer des enregistrements permanents des vies privées, plus ils ont d’influence et de pouvoir sur nous ». Cela souligne comment Facebook et Google, lié aux services de renseignement, ont accompli une grande partie de ce que LifeLog visait à faire, mais à une échelle beaucoup plus grande que ce que la DARPA avait initialement envisagé.

La réalité est que la plupart des grandes entreprises actuelles de la Silicon Valley sont étroitement liées à l’establishment de l’État de sécurité nationale depuis leur création. Outre Facebook et Palantir, Google et Oracle en sont des exemples notables. Aujourd’hui, ces entreprises collaborent plus ouvertement avec les agences de renseignement militaire qui ont guidé leur développement et/ou les ont financées à l’origine, car elles sont utilisées pour fournir les données nécessaires pour alimenter la guerre contre le terrorisme national récemment annoncée et les algorithmes qui l’accompagnent.

Ce n’est pas une coïncidence si quelqu’un comme Peter Thiel, qui a construit Palantir avec la CIA et a contribué à l’ascension de Facebook, est également fortement impliqué dans les approches de surveillance et d’application de la loi basées sur le Big Data et l’IA, à travers Palantir et ses autres investissements. La TIA, LifeLog, et les programmes et institutions gouvernementales et privées connexes lancés après le 11 septembre, ont toujours été destinés à être utilisés contre le public américain dans une guerre contre la dissidence. C’est ce qu’ont noté leurs détracteurs en 2003-4 et ceux qui ont examiné les origines du pivot de la « sécurité intérieure » aux États-Unis et son lien avec les anciens programmes de « contre-terrorisme » de la CIA au Vietnam et en Amérique latine.

En fin de compte, l’illusion selon laquelle Facebook et les sociétés apparentées sont indépendantes de l’État de sécurité nationale des États-Unis a empêché la reconnaissance de la réalité des plateformes de médias sociaux et de leurs utilisations secrètes prévues de longue date, que nous commençons à voir apparaître au grand jour à la suite des événements du 6 janvier. Maintenant, avec des milliards de personnes conditionnées à utiliser Facebook et les médias sociaux dans le cadre de leur vie quotidienne, la question se pose : Si cette illusion devait être irrévocablement brisée aujourd’hui, cela ferait-il une différence pour les utilisateurs de Facebook ? Ou bien la population est-elle tellement habituée à céder ses données privées en échange de boucles de validation sociale alimentées par la dopamine que l’identité du détenteur de ces données n’a plus d’importance ?

La deuxième partie de cette série sur Facebook explorera comment la plateforme de médias sociaux est devenue un mastodonte bien plus vaste que ce que les responsables du programme LifeLog avaient initialement envisagé. De concert avec des entrepreneurs militaires et d’anciens responsables de la DARPA, Facebook a passé les dernières années à faire deux choses essentielles : (1) se préparer à jouer un rôle beaucoup plus important dans la surveillance et l’extraction de données qu’il ne le fait actuellement ; et (2) faire progresser le développement d’une IA « humanisée », un objectif majeur de LifeLog.

Whitney Webb

Source : https://unlimitedhangout.com

Traduction: par Réseau International

