Suspension de l’AstraZeneca au Danemark: les lots inutilisés refilés à des pays “pauvres”…?

La reponsable de la santé danoise est tombée dans les pommes lors de l’annonce de la suspension par le Danemark du vaccin AstraZeneca.

La resposnable, Tanja Erichsen, s’est subitement évanouie à l’annonce de la suspension du vaccin très controversé. Est-ce un cumul de fatigue? Une émotion trop forte ou le résultat de pressions occultes et parfois impossibles à supporter émanant de certains lobbies et autres groupes d’intérêt nichés à tous les échelons du pouvoir? A t’elle été vaccinée à l’AstraZeneca? On le saura jamais.

Aucune explication officielle n’a été rendue publique suite à cet incident.

Contrairement à ce que publie chaque année l’organisation Transparency International, le Danemark est un pays où la corruption et le chantage demeurent des outils de gestion dans les domaines politique et économique, même si c’est des degrés beaucoup moins sévères que dans des pays comme la France ou, pire, l’Italie, champions d’Europe en la matière. Dans le cas danois, ce pays nordique est quasiment la propriété exclusive de trois familles liées à la Trilatérale et au Groupe informer de Bilderberg.

Autre fait cocasse mais normal en ces temps troublées, le Danemark a décidé de se débarrasser des doses de vaccins d’AstraZeneca qu’il a jugé dangereuses pour la vie des danois en les fourguant à des pays “pauvres” (avec une “prime de 10% pour les élites corrompues de ces pays).

Le racisme structurel est bien présent au Danemark mais en arriver à ce stade de mépris de la vie humaine dans les pays dit pauvres est un signe des temps. Au moins il n’y a aucun déni en la matière (en France, les racistes haineux arborent toujours un rire jaune, quelques amabilités malgré un visage qui se tord de haine mais ils nient énergiquement tout racisme jusqu’au jour où le malheureux objet de la haine tombe sous leur pouvoir dans le cadre d’une structure sociale ou d’un contrat mais le déni persiste jusqu’au bout même après un coup vicieux).

Hormis les pays d’Amérique centrale et du Sud, les pays “pauvres” qui recevront les lots inutilisés du vaccin AstraZeneca enregistrent les taux de contamination au SARS-CoV-19 les plus bas. Cela rappelle les lors inutilisés de la grippe H1N1 vendus par millions de lots et qui n’ont servi finalement qu’à augmenter les bénéfices de ce que l’on appelle parfois le Big Pharma et dans la foulée, enrichir par la corruption pas mal d’intermédiaires.

C’est la vie!

