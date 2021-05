Palestine: chronique d’une escalade risquée

Des images surréalistes nous parviennent de Palestine où une escalade dangereuse est susceptible d’aboutir à une catastrophe.

Pour la première fois depuis les années 80, un départ de feu est signalé sur l’esplanade de la Mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, suscitant une joie indescriptible des illuminés sionistes sectaires sous le Mur des Lamentations, juste en dessous de l’esplanade de la Mosquée. Ces derniers croient fermement à la résurrection du troisième Temple de Solomon et l’imminence de la fin des temps.

Cette image a longtemps été le cauchemar absolu des dirigeants israéliens depuis Ben Gourion jusqu’à Golda Meìr. Les représentants désignés d’Israël ont longtemps cru qu’une éventuelle atteinte au premier lieu saint de l’islam aurait ligué ou fédéré contre eux l’ensemble du monde musulman. D’où la longue campagne de diabolisation de l’Islam par les médias dominants à la solde du sionisme international et la manipulation des opinions avec des thématiques comme le terrorisme. Une guerre psychologique sans fin visant un objectif unique.

Les roquettes tirés de la bande de Gaza après un ultimatum se terminant hier à 1800 heure locale ont entraîné des raids aériens israéliens sur l’enclave assiégée. Dans la foulée, le Ministère israélien de la guerre a tenté de vanter l’efficacité controversée de son système d’interception Iron Dôme, mise à mal ces derniers mois par une série de dysfonctionnements.

Comme d’habitude, les avions de guerre israéliens utilisent les munitions les plus lourdes de leur arsenal dans le cadre d’une politique de terreur inspirée par la Doctrine Harris.

La guerre sans fin en Palestine est l’une des réalités les plus complexe des XX et XXIèmes siècles.

Pour leur part, les Saraya Al-Qods ou Brigades de Jérusalem ont diffusé, il y a quelques heures, une vidéo d’une opération où ils ont réussi à détruire un véhicule tout-terrain banalisé appartenant au Shabak (Shin Beth), l’agence de la sécurité intérieure israélienne, dont les agents se déguisent en manifestants palestiniens.

Le véhicule tout-terrain de couleur blanche aurait été touché par un missile antichar 9M133-1 Kornet de fabrication russe ou l’une de ses variantes.

Le Département d’État US soutient comme d’habitude le droit d’Israël à l’autodéfense et des renforts militaires, notamment des éléments de défense anti-artillerie ainsi que des équipements de lutte anti-émeutes et des munitions à très haute vélocité sont acheminés en urgence en Israël.

On notera la similitude troublante entre les méthodes de répression israéliennes avec certaines techniques violentes utilisées par les polices occidentales entraînées par des sociétés privées israéliennes moyennant des rétro-commissions.

