Gaza: une tour de quatorze étages détruite par des tirs de missiles Air-Sol

Un immeuble de quatorze étages, la tour Chorouk, abritant des commerces et des bureaux de correspondants de chaînes TV a été détruite le 12 mai 2021 par deux missiles Air-Sol tirés par des avions de combat de l’aviation israélienne. Les deux missiles ont frappé la base de la structure, qui s’est effondrée.

Deux autres immeubles élevés ont été les cibles directs de raids aériens israéliens.

Le ministère israélien de la Guerre a promis de raser l’ensemble des immeubles de la bande de Gaza.

La nature des explosions de munitions utilisées par l’aviation de guerre israélienne (détonations dirigées du bas vers le haut dans un effet ressemblant à celui d’une charge creuse antichar à flux orienté) laisse supposer l’usage de munitions spéciales à usage spécifique générant des explosions multiples et au bruit très caractéristique.

Au 12 mai 2021, les trente commissariats de police que compte la bande de Gaza ont tous été détruits par des raids aériens. Le commandant des Brigades Al-Qassam et les Chefs du Renseignement militaire, du contre-espionnage et de la Sécurité intérieure de Autorité en charge de la bande de Gaza ont tous péri dans les raids israéliens.

Toutes les banques de la bande de Gaza ont été bombardées.

Les factions de la résistance palestinienne promettent d’intensifier les tirs de roquettes tandis que les israéliens refusent toute idée incluant un cessez-le-feu. La barre est placée haut par les deux belligérants en prévision de la double médiation américaine et égyptienne.

Un haut émissaire US a été dépêché pour une mission visant à éviter une catastrophe tandis que deux délégations sécuritaires égyptiennes exigent un cessez-le-feu avant toute visite dans le cadre d’une médiation internationale.

La situation demeure extrêmement tendue et inédite dans les autres villes palestiniennes et les forces de sécurité israélienne commencent à tirer à balles réelles sur les manifestants à El-Khalil (Hébron) et d’autres localités de Ci-Jordanie. Un risque de guerre en Ci-Jordanie et une révolte interne généralisée en Palestine historique d’Acre jusqu’au désert du Néguev n’a jamais été aussi élevé.

