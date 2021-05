Gaza: un autre immeuble abritant la presse internationale détruit

Middle-East Eye et Al-Jazeera ont diffusé en direct la conversation téléphonique surréaliste entre le propriétaire de l’immeuble et un officier des services secrets israéliens peu avant le ciblage de l’immeuble par des missiles tirés à partir d’avions de combat.

Le propriétaire de l’immeuble, identifié sous le nom d’Abu Husam, a demandé à un officier du renseignement israélien de reporter les frappes aériennes de dix minutes, afin que les journalistes et les cameramen de plus d’une vingtaine d’agences de presse et de chaînes de télévision internationales puissent récupérer leur matériel de travail. Ce qui a été refusé de façon arrogante par l’officier dont on entend la voix. Le propriétaire de l’immeuble finit par lui couper au nez en lui disant “allez y! Bombardez! Vous avez pris nos biens, nos vies, nos mémoires…”

La destruction des immeubles abritant les bureaux d’Associated Press (AP), Al-Jazeera, deux studios tv et d’autres médias internationaux vise à reprendre le contrôle des images et à éliminer une éventuelle couverture médiatique des bombardements et des pilonnages de la bande de Gaza qui scandalise une partie de l’opinion mondiale. Cela pourrait également aider à passer sous silence la prochaine phase des opérations puisque les trois médiations US, russe et égyptienne ont peu de chances d’aboutir à court terme.

