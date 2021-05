Trois en un: Le véhicule chinois Zhurong déployé sur le sol martien

Trois en un! Triple exploit pour la Chine qui vient de réussir du premier coup à placer une sonde en orbite autour de la planète Mars, une entrée atmosphérique et un déploiement d’un véhicule autonome d’un poids de 240 kg sur le sol martien.

Dix mois après son lancement du cosmoport de Wenchang (Hainan), la première mission martienne est un succès pas trop médiatisé. Cette humilité s’explique par les ambitions du programme spatial chinois, qui dépassent de loin l’horizon de Mars.

La sonde Tianwen-1 à touché le sol martien dans la zone présélectionnée au Sud de la plaine Utopia Planitia, une vaste plaine de l’hémisphère Nord de Mars. Le véhicule ou rover Zhurong a rapidement déployé son antenne et ses panneaux solaires pour transmettre ses premiers signaux vers la Terre, distante de 320 millions de kilomètres.

La Chine est donc la troisième puissance à faire atterrir un engin autonome sur la surface martiennne après l’ex-Union Soviétique (28 mai 1971) et les États-Unis d’Amérique (20 août 1975) et intervient après la mise en orbite du premier noyau d’une station orbitale chinoise en orbite basse de la Terre, le retour des premiers échantillons collectés sur la face cachée de la Lune et la conception en cours d’un nouveau vaisseau orbital réutilisable.

