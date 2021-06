Des forces spéciales US opèrent au Yémen et en Afrique de l’est: un secret qui n’a jamais été gardé

Un secret qui n’en est pas un: des forces spéciales US opèrent toujours en Somalie, au Yémen et au Kenya. C’est d’ailleurs l’aviation US (drones d’attaque, missiles et aéronefs) qui bombarde régulièrement les positions présumées des Shabab somaliens. Le dernier raid aérien US aurait causé la mort de 130 rebelles. Une action revendiquée par le gouvernement somalien. Seul problème, ce dernier ne dispose d’aucun appareil de combat opérationnel.

Au Yémen, les forces spéciales US soutiennent la coalition menée par Ryad pour la façade. Ils auraient un lien avec l’émergence d’Al-Qaïda en péninsule Arabique puis de la branche locale de Daech®. Mais ils n’ont rien pu faire contre la formidable résistance des Houthis dans les montagnes du Nord de ce pays.

Autre secret de polichinelle : des forces spéciales US opèrent toujours en Ouganda, au Mozambique et au Soudan. Résultat : néant pour le moment. Le Pentagone voit maintenant des mercenaires de Wagner partout en Afrique.

