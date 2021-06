Le Gouvernement fédéral du Nigeria décide de bannir définitivement Twitter

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, a définitivement interdit Twitter après que cette compagnie-écran très controversée, avait osé supprimer un tweet du président Muhammadu Bukhari. Le gouvernement fédéral du Nigeria a violemment réagi à ce qu’il a qualifié d’atteinte insupportable contre l’existence même du Nigeria en tant qu’entité avant d’annoncer l’interdiction définitive de Twitter sur son territoire.

Plus concrètement, le Nigeria peut compter sur l’expertise chinoise en la matière puisque Twitter est également interdit en Chine. Seuls les diplomates et les entrepreneurs chinois ont le droit d’utiliser ce qu’ils appellent la plateforme des Cinq Yeux en référence à une sorte de conglomérat du renseignement de l’Empire formé initialement par les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada (et officieusement le Danemark et le Japon) pour contrer notamment la propagande antichinoise alimenté par le réseau Murdoch ou pour conquérir de nouveaux marchés économiques.

L’ex-président US Donald Trump a salué le Nigeria pour avoir réagi contre Twitter. Il a également appelé tous les pays du monde à bannir Facebook et Twitter en affirmant regretter de ne pas l’avoir fait lorsqu’il était à la Maison Blanche.

