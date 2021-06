Shenzou-12: trois taïkonautes chinois s’envolent vers la station orbitale Tiangong

Une fusée Longue Marche 2F Y12 a décollé ce matin du spatioport de Jiuquan. À son bord les taïkonautes Nie Haisheng (commandant de la mission et vétéran des vols spatiaux habités chinois), Liu Boming et Tang Hangpo. Les trois taïkonautes vont passer trois mois à bord de la station orbitale chinoise que les médias locaux ont surnommé Tiangong (palais céleste).

Cette mission est non seulement une prouesse majeure de la Chine dans le domaine spatial mais l’un des premiers pas d’un programme fort ambitieux incluant dans un premier temps des vols habités vers la lune, Mars et surtout les deux satellites de cette planète: Phobos et Deimos. Les chinois ont une approche plus pragmatique de l’espace et cherchent à exploiter économiquement les ressources énergétiques et minières extraterrestres.

Articles similaires