L’approche chinoise de la vie en orbite: le Kung-Fu pour pallier à la microgravitation

Décidément les chinois disposent de leur propre approche pour pallier aux effets de la micro-gravitation. Dans cette vidéo diffusée le 23 juin 2021 par les médias chinois où l’on voit le président Xi Jinpin s’adresser aux trois taïkonautes en orbite basse (380 km d’altitude), on s’aperçoit que le module principale de la station orbitale chinoise est truffé de dispositifs de rétention que les trois taïkonautes (moyenne d’âge : 51 ans) utilisent avec dextérité pour se maintenir au plus près de la surface. L’usage des pieds laisse à penser que les trois taïkonautes maîtrisent les arts martiaux chinois et exploitent leurs connaissances en la matière pour pallier aux effets de la micro-gravitation en orbite.

L’approche chinoise est assez originale et s’inscrit logiquement dans une longue tradition historique ininterrompue depuis des millénaires. La relance de la conquête spatiale par un pays qui n’avait pas un semblant d’industrie il y a moins de cinquante ans sera à coup sûr une aventure assez fascinante.

Articles similaires