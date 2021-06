Urgent: John McAfee exécuté

Intervenant à la suite d’une centaine de morts fort suspectes ces deux derniers mois, l’exécution de John McAfee dans sa cellule à Barcelone par des tueurs agissant pour le compte de la CIA après qu’une cour de justice espagnole ait approuvé son extradition aux États-Unis sur pression marque un tournant marquant dans la terrible répression qui s’abat sur toutes celles et ceux qui s’opposent à l’État profond transnational.

Recherché sur la base d’accusations politiques (évasion fiscale et crimes financiers), John McAfee était l’une des rares personnes à avoir défié publiquement l’ensemble de la communauté du renseignement US. Il a fini par être rattrapé et exécuté à la Epstein comme il l’avait lui-même prédit.

