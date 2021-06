Assassinat de McAfee: 1000 hommes à la poursuite de la clé magique

L’assassinat grossièrement déguisé en suicide de John McAfee ne s’est passé tranquillement. Fidèle à son tempérament de feu, McAfee a laissé derrière lui des documents forts compromettants pour l’État profond US qu’il connaissait particulièrement bien mais également beaucoup de personnalités publiques.

McAfee fut surtout l’un des principaux soutiens techniques du mouvement Qanon. Ce mouvement vilipendé par les médias dominants comme une vulgaire thèse conspirationniste de l’extrême-droite est en passe d’être considéré comme mouvement terroriste par l’État profond.

Il y aura sans aucun doute d’autres morts et des destructions de propriétés dans la traque des récipiendaires de la clé de cryptage des données sensibles que détenaient McAfee et ses correspondants (ils ne se sont jamais rencontrés) gérant des sites du Darknet.

Ce qui c’est passé en Floride n’est qu’un début. Plus de 1000 hommes sont aux trousses des personnes suspectées d’avoir reçu des données en blockchain d’un serveur situé dans les îles Caïman. Parmi ces données une clé cryptographique susceptible de faire vaciller l’État profond. Ce dernier est en panique générale et hésite plus à frapper très fort, y compris ses propres collaborateurs. Les liquidations physiques extra-judiciaires déguisées en “suicides apparents”, ” suicides accompagnés” ou “suicides assistés” vont se multiplier dans les prochains mois.

La propriété immobilière détruite à Miami contenait un serveur informatique privé. La meute lâchée avait carte blanche pour agir vite et fort. Ils ont tout détruit sur leur passage. Après des années passées à espionner les serveurs et les ordinateurs de gouvernements étrangers, McAfee a réussi à pirater le système Dominion utilisé dans la fraude électorale dans plusieurs pays occidentaux. C’était la ligne rouge. Si un Giuliani, longtemp pion du système, pouvait se faire retirer ses diplômes de droit, McAfee devait être liquidé et suivre le même sort qu’Epstein.

Le dernier tweet énigmatique de McAfee: le symbole de la mouvance Qanon

C’est la panique à bord. Les populations ne croient plus à la propagande du système. Elles ne votent plus non pas parce qu’elles ne croient plus en la démocratie mais parce qu’elles savent que tout le système est profondément corrompu. La manipulation COVID-19 n’est qu’une tentative désespérée de brouiller les pistes ou de dissuader par la terreur de fausses lois tout esprit de révolte.

Elon Musk devrait méditer le sort de John McAfee. L’Etat profond ne s’embarasse plus des formes. Il frappe en plein jour.

