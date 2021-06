Une secousse de 4.1 sur l’échelle de Richter induite par l’homme près de Strasbourg

La région de Strasbourg continue d’être secouée par des séismes induits par la géothermie profonde. Ceux de la matinée du 26 juin 2021 ont été ressentis puisque l’une des secousses aurait dépassé la magnitude de 4 sur l’échelle ouverte de Richter. C’est une des plus puissantes secousses telluriques jamais enregistrées dans une région non-sismique. Un projet de géothermie profonde a été développé jusqu’en décembre 2020 au nord de Strasbourg, sur les communes de Vendenheim et Reichstett, voisines de La Wantzenau. Une série de secousses telluriques plus ou moins forts atteignant parfois la magnitude de 3.5 et classés comme induits par l’homme ont amené la préfecture du Bas-Rhin a annoncé, le 7 décembre 2020, l’arrêt définitif du projet.

Des séismes dans la région strasbourgeoise, des tornades en Tchéquie et une relance de la manipulation COVID-19 à travers le variant Delta en Australie et en Israël… Décidément, la bêtise humaine n’a pas de limites.

