Comment la Chine a réussi à faire atterrir Zhurong sur Mars au premier coup (Anglais)

Arthur C. Clarke, un génial auteur britannique de Science-Fiction ayant vécu au Sri-Lanka, et auteur du très célèbre roman “2001, l’Odyssée de l’espace” qui fut adapté au cinéma par Stanley Kubrick quelques années avant la mission Apollo 11, avait prédit dans “2010, Odyssée deux” que la Chine allait être une grande puissance spatiale en décrivant le trajer puis le naufrage du vaisseau spatial chinois “Tsien” sur l’une des lunes de Jupiter dont on suspecte aujourd’hui la présence d’une ou de plusieurs formes de vies primitives.

Paradoxalement, c’est la Chine, pays faisant l’objet d’un dénigrement constant des médias dominants, qui relance, avec ses moyens propres, l’ensemble de l’aventure dénommée “conquête de l’espace” qui avait connu un sérieux coup de frein avec la fin de la Guerre froide 1.0. C’est le début d’une aventure fabuleuse et infiniment plus audacieuse que l’époque des pionniers.

