L’escroquerie universelle

On s’y attendait un peu et même beaucoup. La maîtrise de la biologie par l’homme est loin d’être acquise. La reprise pseudo-épidemique des personnes vaccinées aux produits lebellisés anti-COVID-19 en est une autre preuve supplémentaire.

La relance des variants du coronavirus est donc un effets collatéraux de la vaccination. Jusqu’ici on est dans un domaine éloigné de toute forme de complotisme.

Ce sont désormais les médias dominants qui versent dans les théories du complot concernant la manipulation autour du COVID-19 (la féminisation de ce virus sonne faux à l’oreille) en utilisant la thèse du laboratoire de Wuhan à des fins géopolitiques. L’origine du coronavirus n’est donc pas naturelle, tout comme celle du moustique-tigre, modifié génétiquement par deux laboratoires spécialisés dans la guerre bactériologique et plus précisément l’exploitation des insectes mutants à des fins militaires. La liste risque d’etre longue, puisque depuis une dizaine d’années des vecteurs biologiques ont subi des mutations génétiques non imputables à la nature.

De la Rougeole 2.0 (répandue en Libye), l’Ebola (Afrique australe), les conjonctivites à très haut potentiel de contagion, l’apparition du moustique tigre, la mutation du vecteur responsable du Zika, la Dengue, les dépressions immunitaires induites par des substances chimiques et le Zona, les affections dermatologiques liés aux vaccins anti-COVID, les maladies auto-immunes (une filière d’avenir après 2020-2021), les dérèglements de la pression artérielles, les thromboses, les affections cardiaques, syndromes neuropathologiques, les affections du système pulmonaires jusqu’aux maladies rarissimes, les laboratoires de recherche de la guerre biologique sont sur toutes les possibilités. Le prix à payer est toujours élevé.

L’histoire retiendra qu’en 2020-2021, une gigantesque escroquerie mondiale a eu lieu. Elle ne sera pas la dernière au vu de l’évolution des politiques suivies par les pays soumis à l’Empire. Aux dernières nouvelles, ce dernier veut relancer l’épouvantail de Daech à Rome alors que partout les structures étatiques s’effondrent, y compris au sein de l’Empire.

Le feu couve. Les sénateurs se gavent de vignes et de chair fraîche. La populace aveugle et sourde est enchaînée par les crédits et les faux semblants. Le mensonge et la bulle spéculative sont les seuls expédients fiables dans un monde verrouillé et corrompu.

