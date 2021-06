Pour le Chef de la diplomatie russe, l’Occident mène une guerre contre toutes les religions et le code génétique humain

Une déclaration que Facebook ou Twitter auraient censuré sur le champ sans aucun avertissement. Pour Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, les pays occidentaux mènent une guerre contre toutes les religions mais également contre le code génétique de toutes les civilisations humaines.

Dans une analyse pour la revue russe Russia in Global Affairs (la Russie dans les affaires du monde), le ministre Sergueï Lavrov souligne la propension excessive des pays occidentaux à substituer le Droit international par des “règles” variables et subjectives selon les intérêts de ces pays aboutissant non seulement à une politique flagrante de deux poids, deux mesures mais à une altitude illogique, anti-scientifique et contre la nature humaine. Lavrov s’embarrasse peu du langage Novlangue/Woke que l’Empire veut imposer par l’intimidation et met le doigt sur le fond du problème en affirmant qu’il existe une offensive en cours contre les fondements de toutes les religions du monde mais également contre le code génétique des principales civilisations de la planète.

Cette déclaration n’émane pas d’un complotiste mais du Chef de la diplomatie en exercice de la Fédération de Russie, pays d’une superficie de 17 125 191 km carrés (11,5% de l’ensemble des terres émergées de la planète), d’une population de 148 millions et d’une impressionnante puissance de feu thermonucléaire.

La Russie ne sera jamais pardonnée à cause de ce genre d’analyses que la propagande mondiale combat sans relâche par tous les moyens possibles à tous les niveaux possibles. Ce qui est paradoxal est tous les chefs et représentants religieux de presque toutes les confessions demeurent totalement silencieux sinon soumis à la propagande universelle que certains se contentent de répéter comme des perroquets en l’adaptant à la narration et au format religieux local. C’est à croire qu’ils ont tous été soit compromis ou achetés ou encore réduits au mutisme.

La guerre contre l’ensemble des religions est assez bien documentée depuis quelques siècles. Plus précisément depuis le début de ce que quelques manuels d’histoire politiquement pourris désignent comme les siècles des lumières. Par contre, on commence à peine à percevoir la guerre en cours contre le génome humain, contre toute éthique et la nature, entamée il y a quelques décennies sous des prétextes prétendument “progressistes” mais qui visent in fine pas moins que la destruction des nations et de l’homme en tant qu’être intelligent. Or, l’Union européenne et l’État profond US se sont déclarés les porte-drapeaux couleurs arc-en-ciel de cette nouvelle croisade visant à annuler le bon sens avant de le bannir totalement et avilir l’espèce humaine en tentant d’imposer de nouvelles formes de procréation humaine, en assassinant des fœtus de neuf mois pour le profit et en modifiant jusqu’à son ADN si la science le permet. C’est un plan visant la mise en esclavage definitive et irréversible de l’espèce humaine, réduite à un stade de sous-animal domestique n’ayant qu’une seule finalité: consommer et se taire.

Par attaque contre le code génétique humain, Lavrov faisait-il allusion à la grosse manipulation du COVID-19 et du grand cirque en cours depuis mars 2020? Certainement. Cela fait partie de l’offensive de la guerre hybride tous azimuth en cours contre l’humanité ou ce qu’il en reste car si les médias sociaux sur le net se chargent du nivellement par le bas des relations humaines, voire leur transformation en réflexes pavloviens (du Like incompressible, les insultes et l’addiction à la manipulation émotionnelle et les opérations psychologiques), d’autres outils sont en cours de déploiement pour porter atteinte au génome humain.

L’avenir est-il aux dégénérés, contredisant la théorie de l’évolution? Une espèce abâtardie, apathique, pusillanime et soumise à une sorte de dieu virtuel fabriqué par les géants de l’intérêt et aux produits des grands laboratoires pharmaceutiques pour atténuer les effets de maladies auto-immunes sans fin sera sans aucun doute un cauchemar permanent. On en est pas encore là mais Lavrov tout comme son pays, la Russie seront sanctionnés pour avoir osé faire preuve de tant de lucidité.

Espérons que tous les efforts déployés par l’Empire n’aboutissent pas un jour à nous créer une apocalypse de zombies ou une invasion extraterrestre. Car les populations sont prêtes à tout croire tant qu’elles se croient privilégiées alors qu’elles sont soumises au joug.

