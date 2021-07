Scandale Pegasus: une enquête ouverte en France

Le scandale impliquant la société israélienne NSO Group et son logiciel espion Pegasus est bien plus important que ce qui est rapporté. Tous les pays ayant utilisé ce logiciel-espion à ded fins illégales nient l’avoir utilisé comme c’est le cas pour l’Inde et le Maroc, deux pays coopérant très étroitement avec Israël sur les plans sécuritaire et militaire.

Une enquête est en cours en France sur l’espionnage de journalistes français par le Maroc au moyen du logiciel israélien Pegasus. Ce dernier s’auto-installe sans click et sans aucune notification sur le téléphone cible et parvient à déjouer le cryptage d’applications de messagerie comme WhatsApp (Facebook), Viber (Rakuten), Signal et Telegram mais aussi d’autres issues de l’Open Source ou même restreinte (applications professionnelles dédiées comme celles qu’utilisent les diplomates de l’Union européenne et ceux du Département d’État US).

En France, l’enquête sur cet espionnage à grande échelle pourrait déboucher sur d’autres scandales sur les atteintes à la vie privée et les interceptions de correspondance de citoyens français, journalistes, élus, femmes et hommes politiques, dirigeants d’entreprises et simples particuliers, ciblés par le Maroc et Israël dans ce qui s’apparente à une association de malfaiteurs en bande organisée.

Pegasus est un très puissant outil qui permet aux cyber assaillants d’avoir un accès total au contenu du téléphone ciblé (Android, iOS Apple ou n’importe quel autre système), y compris les messages cryptés, les photos/vidéos, les données GPS/Glonass, l’activation des microphones et des caméras embarqués sans laisser de traces. L’application est impossible à détecter et s’installe avec zéro click et ne requiert donc aucune interaction de l’utilisateur.

L’acronyme de la firme israélienne NSO Group qui a développé ce très puissant outil d’espionnage utilisé par les Émirats Arabes Unis, l’Inde, le Maroc et les officines américaines et européenne du milliardaire « philanthrope » George Soros sont formés des initiales des patronymes de Niv Carmi, Omri Lavi et Shalev Hulio, trois agents de la fameuse Unité 8200 israélienne. Carmi a également travaillé au sein du cabinet du Premier ministre israélien. Les trois hommes ont créé cette société écran pour l’espionnage israélien avant de la quitter pour d’autres missions sous couverture. La firme basée à Herzilia emploie exclusivement des agents du Mossad et du Shin Beth israélien. Elle a également créé des logiciels pour traquer le Coronavirus (une couverture pour un processus d’espionnage de masse par traquage des contacts dans l’entourage des individus).

Le logiciel Pegasus a été vendu à l’Arabie Saoudite, l’Azerbaïdjan, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, la Hongrie, l’Inde, le Kazakhstan, le Mexique et le Maroc. Des pays connus pour leurs violations massives des droits humains et leur non respect de la vie privée des individus.

