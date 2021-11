Quand l’esprit critique devient un criminel par défaut

Il était une fois, dans le meilleur des mondes possibles, un gentil président directeur général d’une multinationale du bien fondée vers 1849. Depuis Manhattan où se situe son quartier général, le gestionnaire de cette grande institution philanthropique pesant plus de 173 milliards de dollars a fini par qualifier in extremis toute personne exprimant une opinion, un avis ou une pensée dubitative concernant la vaccination anti-COVID-19 comme criminelle. Ces personnes qui se posent un peu trop de questions sur un cocktail biochimique miracle sensée sauver l’espèce humaine sont en outre responsables de millions de morts. Bon, Hitler, Mao, Staline, Roosevelt, Churchill, Pol Pot, Napoléon, Aung San Suu Ki et bien d’autres vont se sentir beaucoup moins seuls.

Le média est le plus souvent aussi révélateur que la source. Albert Bourla, PDG de PFIZER Inc., a déclaré à l’Atlantic Council, un think tank basé à Washington connu pour ses positions bellicistes “joyeuses” que “les personnes qui propagent de fausses informations sur les vaccins anti-COVID19 sont criminelles” et de préciser que ces personnes sont “criminelles parce qu’elles ont littéralement causé des millions de morts [elles nous ont liitéralement coûté des millions de vie]. Une nouvelle étape dans l’évolution de Sapiens vient d’être franchie.

Pour Bourla, le monde ne peut retrouver son état normal qu’en vaccinant à tour de bras les non vaccinés. C’est à cette condition pénible pour nombre de mortels que la paix pourrait régner sur Terre. Une paix où les actions en Bourse de Pfizer seront toujours à la hausse.

Tous criminels par défaut. C’est le nouveau slogan NovLangue en vogue. Mais pourquoi sommes nous si obtus à vouloir mettre en doute la philanthropie sans limite et l’altruisme de nos bienfaiteurs attitrés? De faire preuve d’un manque d’ouverture d’esprit et d’une absence totale de flexibilité quant à une vaccination régulière tous les six mois à vie? Et après tout, avec toute la saloperie biochimique que nous ingurgitons matin et soir sous forme de nourriture ou que nous côtoyons dans notre environnement immédiat depuis notre naissance jusqu’à notre mort, quel mal nous ferait une petite injection d’un cocktail basé sur l’ARN Messager ou même des nanoparticules? Rien. Nous sommes des ingrats. On devrait ériger partout des stèles à l’effigie du solgan de PFIZER et instaurer un cultre avec rituels et offices comme pour les commémorations obsolètes inhérentes au nationalisme, un autre virus, mental celui-là mais non moins meurtrier que la peste noire qui frappa le monde au XIVème siècle.

Mais pourquoi nous forcer la main au lieu de nous convaincre du bien-fondé de la chose? Cette méthode n’est pas sans rappeler celles des régimes les plus totalitaires alors qu’il aurait fallu laisser un choix même de façade (les souris de laboratoires sont bien forcées à passer par un labyrinthe orienté).

Que l’Organisation Mondiale de la Santé déclare le nCoV2019 comme maladie saisonnière et tous ces mensonges que l’on nous a fait avaler depuis deux ans soient oubliés et mis sur le compte de la bêtise politique. La prochaine vague sera une nouvelle saison d’une série sans fin. Voilà ce qui arrive quand on tente de modifier des virus ou la séquence génétique d’un être situé à la lisière du vivant et du non vivant.

Dans quelques décennies, nos descendants ne vont rien comprendre en tentant de déchiffrer ce qui s’est passé vers les années 2020-2025 mais ils vont certainement se dire “mais quels cons” en pensant à nos contemporains au visage caché derrière une muselière en tissu ou en papier.

