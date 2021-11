Après la pandémie, un conflit mondial…les aliens !

Une information que l’on attendait depuis longtemps et qui tombe au même moment que celle rapportant un déploiement d’unités parachutistes russes à la frontière avec la Lituanie et la Pologne: un haut responsable en activité de la communauté du renseignement US admet pour la première fois que les objets volants non identifiés aperçus autour des bâtiments de surface de la marine de guerre US et près de dizaines d’installations nucléaires dans le monde pourrait avoir une origine extraterrestre.

L’option d’une révélation spectaculaire relative aux “aliens” se confirme et coïncide avec une situation géostratégique critique marquée par une escalade inédite d’un potentiel de guerre mondiale en Europe orientale.

C’est à la fois une opération de guerre psychologique et l’amorce d’une nouvelle stratégie adaptée à un contexte explosif. La grande révélation (littéralement l’apocalypse) devait intervenir après la vaste opération de manipulation mondiale ayant entouré la propagation du vecteur biologique COVID-19 en juin 2021 avec la publication d’un rapport choc. Le rapport a été publié mais ne contenait aucune information un tant soit peu probante sur les phénomènes aérien non identifiés. Cependant, certains analystes y ont perçu le potentiel d’une nouvelle opération psychologique.

C’est la première fois qu’une telle admission émanant du renseignement US est “fuitée” aux médias dominants sans filtre. Dans ce contexte de conflit mondial où les points de tension s’exacerbent aussi bien en Ukraine qu’en mer de Chine méridionale ou encore en mer rouge et au Moyen-Orient, une révélation sur l’existence non pas d’une vie extraterrestre mais d’une forme d’intelligence extraterrestre agissant sur Terre aurait un effet psychologique majeur aussi bien sur le processus de prise de décision d’acteurs géopolitiques que l’opinion au niveau mondial.

L’année 2022 sera pyrotechnique!

How useful was this post? Click on a star to rate it!







Submit Rating Average rating 5 / 5. Vote count: 4 No votes so far! Be the first to rate this post.

Related