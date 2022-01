La Chine adapte le J-35 à l’aéronavale

Le premier vol du prototype d’un J-35 adapté à l’aéronavale a eu lieu au Centre d’essais du constructeur chinois Shenyang Aircraft Industry à Wuhan, au Hubei au mois de décembre 2021.

Le J-35 est non seulement une étape majeure dans les efforts de la République populaire de Chine de renforcer une aéronavale ultramarine mais constitue un saut de deux générations en avant au-delà des plans initiaux concernant un avion de combat adapté à l’aéronavale, rôle d’abord dévolu au Shenyang J-15 “Flying Shark”(requin volant). Le J-15 est une copie du Su-33 russe et se base sur un prototype du Su-27 K acquise dans un centre de recherche en Crimée bien avant son annexion par la Russie.

Tout comme le Su-33 russe, le J-15, un appareil basé sur des designs datant des années 80, est considéré comme obsolète vu son poids-il est l’avion de combat embarqué le plus lourd au monde, et aucune catapulte ou système d’assistance au décollage court ne peuvent améliorer son emport qui demeure plus que minimal et donc loin d’être optimisé pour les besoins opérationnels des décennies 2020-2040. Ce qui explique que les Chinois allouent plus de ressources au J-35, que les analystes américains de la défense estiment être une copie de l’avion de combat US Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Encore une fois, les Chinois démontrent qu’il y a une grande différence entre ce qu’ils annoncent et ce qu’ils font réellement puisqu’ils achèvent souvent leurs projets de défense ou spatiaux des années plus tôt que leurs prévisions ou celles de leurs adversaires. Et c’est la raison pour laquelle non seulement il est impossible d’affirmer quoi que ce soit concernant l’état d’avancement des technologies de défense chinoises mais que cet état est de plus en plus souvent un élément impondérable et de surprise.

