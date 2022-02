Après Jeffrey Epstein à New York, son ami français Jean-Luc Brunel a été suicidé dans la nuit du 18 au 19 février 2022 dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris.

Une enquête formelle sur les circonstances de cette mort a été ouverte mais restera sans suite comme dans les cas des suicides assistés du milliardaire Jeffrey Epstein dans une prison à New York ou encore John McAfee dans une prison de Barcelone.

Jean-Luc Brunel, de son vrai nom Benchamoul est un entrepreneur et un ancien agent de mannequins français proche non seulement de Jeffrey Epstein mais de toute la Jet Set internationale. Il a été mis en examen en juin 2021 pour viol sur mineurs après des accusations émanant de plusieurs anciennes “top-modèles”mais a toujours fermement nié avoir abusé d’aucune femme.

Les commanditaires de la neutralisation d’Epstein, de Brunel et de McAfee sont les mêmes qui ont épargné Ghislaine Maxwell et négocié en secret avec le prince Andrew de York, membre de la famille royale britannique, un accord incluant dans une se ses clauses le paiement d’une somme d’argent non divulguées en échange d’une cessation des poursuites.

Comme Epstein, Brunel savait énormément de choses sur les opérations de chantage aux mœurs ciblant des personnalités politiques, des membres des familles royales de plusieurs pays, des célébrités et des scientifiques. Sa neutralisation était l’objet de paris à Londres.

Contrairement à McAfee et son tempérament de feu (il a fallu l’organisation d’une opération de type militaire pour neutraliser des serveurs contenant des données compromettantes en Floride), Brunel était mondain, raffiné, discret, fin observateur et très affable. Il connaissait pratiquement tout le monde. C’était une mine d’information sur les mœurs des élites du monde dit libre et de ses mensonges.

Cette vague de suicides assistés porte le signe indiscutable et indéniable d’un service de tueurs professionnels capables de pénétrer aussi aisément dans le Metropolitan Correctionnel Center de Manhattan, l’une des prisons les plus sécurisées des États-Unis que dans la prison de la Santé à Paris ou dans un centre de détention à Barcelone. Cela implique forcément des complicités mais surtout une extrême vulnérabilité des pays du monde dit libre à ce type d’actions menées pour le compte d’un seul et unique commanditaire.

Il est parier que comme pour Epstein, les sources de la manipulation psychologique de masse et d’infoguerre vont commencer à répandre des théories complotistes noyant l’ensemble des faits et multipliant les conjectures à dessein. Cela exclut les hypothèses d’une exfiltration dans le cas d’Epstein et son reallocation sous une autre identité dans un endroit sécurisé. Mais dans les cas de MacAfee et de Brunel, ils sont bel et bien morts. Seul la mort de MacAfee a du nécessiter l’emploi de gros moyen de destruction après son suicide assisté dans un centre de détention à Barcelone.

C’est une suppression en cours de preuves compromettantes sur les élites au pouvoir ou au devant de la scène médiatique et historiographique, mais surtout sur le mode de fonctionnement d’un système opaque basé sur le chantage forcé, le racket et la coercition à des fins politiques. La pédophilie est à la fois un outil commode d’adhésion et de chantage politique et économique. C’est aussi un sujet qui fâche susceptible de provoquer des suicides assistés par pendaison ou par défenestration.

Les véritables tueurs sont toujours en liberté et bénéficient de l’impunité la plus totale anéantissant tous les mythes sur l’existence de système de justice ou de valeurs dans le monde dit libre. En réalité, ce monde dit libre très corrompu et plus pourri que ce qu’en pensent réellement beaucoup d’observateurs avertis, n’a jamais fonctionné autrement que par la loi du plus fort avec des variations tactiques ciblant toujours à affaiblir la partie considérée comme pouvant poser un problème à un système profondément prédateur et injuste sous un vernis libéral et infantilisant.

Décidément l’affaire Epstein, une affaire d’une magnitude inédite, fait trembler l’ensemble d’un système basé sur le vol et le mensonge permanents.

