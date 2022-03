Strategika51 labélisé pour son impertinence…est-ce vraiment important au milieu du chaos?

Nos analyses se sont toutes vérifiées avec le temps. Le monde est entré dans une phase de chaos sans précédent dont l’impact sera similaire à celui ayant bouleversé le monde ancien après ce que les historiens désignent comme l’invasion des peuples de la mer vers 1200 avant Jésus-Christ.

Pendant ce temps, notre site intéresse Newsguard. Ce dernier veut savoir si nous faisons éventuellement partie d’un réseau de désinformation lié à la Russie.

Beaucoup de sites indépendants ont été contactés par Newsguard pour une taxinomie basée sur neuf critères pour déterminer si le site ciblé est oui ou non un site de désinformation.

La plupart des sites qui ont décidé de répondre aux questions de Newsguard ont été très mécontents par la suite, voire furax car cette Start-up est liée au Pentagone et utilise la base de données sur les sites, dont les informations sont disponibles sur internet, à des fins commerciales à des agences gouvernementales, des médias et des corporations.

Nous avons été contacté par Newsguard dont un représentant nous a soumis une série de questions sur Strategika51. Certaines informations issues de l’OSINT à ce sujet étaient soit obsolètes ou erronées. On a répondu à leurs questions. Strategika51 va donc être labélisé suivant un modèle coloré.

Ce qui dérange le plus dans la méthodologie employée par Newsguard semble considérer tout site en dehors des grands médias occidentaux comme un site de désinformation.

Cela veut dire que toute voix indépendante est considérée par défaut comme forcément faisant partie de la désinformation adverse.

C’est un peu le “Either you are with us or against us” (Soit vous êtes avec nous ou contre nous) d’un certain George W. Bush au lendemain des attaques du 11 septembre 2001.

Par conséquent la neutralité dans le monde contemporain dans lequel nous vivons est non seulement mal vue mais est susceptible de vous classer dans “le camp du mal”.

Inutile de s’étaler sur la condescendance et l’arrogance d’un tel état d’esprit. Les gens qui travaillent à Newsguard ne sont pas à blâmer. C’est des professionnels d’un domaine miné. Ce qui est à blâmer est l’idée même qui a abouti à créer un chien de garde pour distribuer de bons et mauvais points aux sites et auw opinions indépendantes de la matrice sans forcément faire partie de l’autre camp.

Nous nous sommes habitués à la société du spectacle. À celle du dénigrement aussi. Ce qui change cette fois est que le monde a définitivement basculé dans une instabilité où il est même futile d’évoquer l’objet de billet.

Depuis quand remettre en cause la narration puis l’exploitation politicienne et la gestion scandaleuse du COVID vous expose au ban public et à la mise à l’index? Depuis que le monde a basculé dans la folie.

À la lumière des données que nous recevons depuis une semaine, il est peu probable que beaucoup d’historiens puissent exister dans un futur proche. Il n’y aura donc pas d’écrits relatifs à la période que nous vivons en ce moment.

Strategika 51 vous a accompagné depuis 2011 dans le meilleur et dans le pire. Nos webmestres bénévoles ont fait de leur mieux pour permettre à cet espace de continuer malgré un océan de troubles et de problèmes. Nous continuerons ainsi sous cette forme ou une autre sauf guerre thermonucléaire majeure qui annihilerait les infrastructures et affectera l’ensemble des réseaux.

Merci à tous nos contributeurs qui nous ont fait confiance.

Merci à tous nos lecteurs.

Les jours et les semaines à venir seront des plus troublés depuis longtemps.

Vous avez subi depuis la fin 2019 une série d’événements en apparence incompréhensibles ayant un impact direct sur vos vies quotidiennes mais tous liés et s’insérant dans le cadre d’une non stratégie dont les prémisses sont apparus dès la moitié des années 90. Cette série d’événements a abouti à une autre situation catastrophique qui est en train de saper l’ensemble de l’architecture des relations internationales et volet en éclats la sécurité internationale.

La liberté était un vain mot. Une utopie. Un concept abstrait. Désormais la liberté est un luxe absolu pour laquelle il faudra se battre et arracher.

Le monde dit libre n’a jamais été libre.

