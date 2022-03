Hélicoptère d’attaque Ka-52 vs Manpads

Une vidéo prise au second jour du déclenchement des opérations militaires russes en Ukraine. Un hélicoptère d’attaque Kamov Ka-52 “Alligator” à l’assaut de l’aéroport de Gostomel près de Kiev. L’appareil survole le terrain à très basse altitude et fait face à plusieurs tirs de missiles Sol-Air tirés par des Manpads. Parmi les cibles figurent des véhicules et des containers mis sur les pistes d’atterrissage des aérodromes pour empêcher les aéronefs russes d’y atterrir.

Le Ka-52 est touché et finit par se poser avant d’être abandonné par son équipage. Les pilotes sont récupérées par des unités au sol et ont repris le service.

Cette vidéo montre la différence fondamentale dans les tactiques utilisées par les Russes et les Americains lors des assauts de cavalerie volante (l’équivalent très approximatif de l’aviation légère de l’armée de terre ou ALAT): les Russes privilégient les survols à très basse altitude et se retrouvent face à face avec les défenses adverses, lesquelles n’ont pas été réduites au préalable par l’aviation, l’artillerie ou les missiles; pour les Américains, réduction des défenses par de très gros moyens aériens et balistiques, souvent durant des semaines, puis intrusion en dernier ressort des hélicoptères Apache Ah-64 qui tirent des munitions guidées à des distances hors de portée des défenses adverses et ne prennent aucun risque possible quels que soient les circonstances.

Autre différence de taille, les Russes foncent tête baissée et se battent; les Américains ne foncent que si l’ensemble du théâtre des opérations est sécurisé et acquis (achat des officiers adverses, neutralisation totale des défenses ennemies, supériorité aérienne absolue, etc.) et ne se battent que si ils sont certains d’avoir une supériorité numérique absolue et le soutien de l’ensemble des alliés dont ceux avoisinant le pays ciblé.

Cette différence fondamentale de mentalité se reflète sur l’art tactique et la stratégie des deux blocs.

How useful was this post? Click on a star to rate it!







Submit Rating Average rating 4.9 / 5. Vote count: 51 No votes so far! Be the first to rate this post.

Related