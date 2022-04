Une autre mystérieuse opération d’exfiltration de Mariupol échoue

Selon des informations convergentes, une autre tentative d’exfiltration d’éléments étrangers et de responsables des forces armées ukrainiennes de Mariupol a échoué. Deux hélicoptères Mi-8 ukrainiens affectées à cette mission ont été abattus par les forces russes le 05/04/2022.

Selon une source indépendante, des officiers allemands, français et suédois piégés à Mariupol ont tenté de contacter les forces russes pour obtenir de l’aide afin d’évacuer la ville via un corridor spécial mais ces militaires professionnels épuisés par les combats se sont heurtés au refus catégorique des Britanniques. Ces derniers auraient même menacé leurs homologues de l’Otan avec leurs armes et d’après certaines indications recueillies, un incident meurtrier aurait opposé les Allemands et les Britanniques sous l’œil impassible des Français et des Suédois. Le sort des mercenaires natifs de pays sous-traitants mais non membres de l’Otan demeure inconnu. Beaucoup d’entre-eux sont morts dans les combats urbains de l’enfer qu’est devenu le centre-ville de Mariupol.

D’après une source tchétchène, les corps de centaines de combattants étrangers ont été incinérés par les forces ukrainiennes sur ordre des agents de liaison de l’Otan présents à Mariupol avant, pendant et après le siège de la ville par les forces russes.

Toujours selon la même source, les forces tchétchènes ont subi des pertes et ont du adapter à plus de dix reprises leurs tactiques pour venir à bout d’un ennemi qui était préparé de longue date et avec des moyens solides à une guerre totale avec la Russie. Un prisonnier de guerre ukrainien a révélé que les membres du régiment Azov ont reçu des instructeurs venus des pays baltes peu de temps avant la guerre.

La même source n’exclut pas d’autres tentatives pour exfiltrer les étrangers armés de Mariupol qui disposent de moyens de brouillage des signaux GPS/Glonass et parviennent à brouiller les liaisons WiFi des drones.

Il y a aussi des Russes occidentaux et pro-occidentaux qui se battent aux côtés des unités les plus radicales des forces armées ukrainiennes. Ils arborent un drapeau bichromatique bleu et blanc et se réfèrent à Navalny comme unique représentant de la Russie. Leur idéologie est racialiste et exclut toutes les autres ethnies et peuples de la Federation de Russie. C’est la légion russe de la CIA/MI6 qui promet une très longue guerre civile en Russie au cas où un changement de régime par la guerre hybride permettrait à ces éléments de prendre le pouvoir à Moscou.

Ces informations ne sont pas entièrement vérifiées et émanent de parties engagées sur le terrain des opérations.

Photographie d’illustration : restes d’un avion d’attaque Su-25 des forces aériennes ukrainiennes. Lieu et date non communiqués.

How useful was this post? Click on a star to rate it!







Submit Rating Average rating 4.9 / 5. Vote count: 10 No votes so far! Be the first to rate this post.

Related