Dumitry Rogozine, le patron de l’agence spatiale russe Roscosmos a révélé lors d’un entretien diffusé la semaine dernière qu’il croyait en l’existence d’une vie intelligente extraterrestre dont le développement technologique serait tellement avancée par rapport à celui de l’humanité que celle-ci pourrait être étudiée comme le sont les bactéries par des biologistes.

Rogozine a évoqué ses discussions et les rapports établis par les pilotes d’essai de l’ex-URSS, dont une majorité avait rapporté avoir rencontré des phénomènes aériens non-identifiés lors du test de nouveaux aéronefs. Des observations similaires ont été rapportés par des pilotes d’essai de plusieurs pays et c’est ce qui incline à penser, pour Rogozine, que le développement technique de l’humanité est surveillé de près par une ou des entités dont on ne connaît rien.

Outre la multiplication des observations des ovnis durant la Seconde guerre mondiale, des phénomènes inexpliqués ont été signalés lors d’essais nucléaires et à proximité ou au dessus de centrales nucléaires dans divers pays de la planète.

Ces déclarations font suite à un débat sur le sujet dont l’issue a été jugée non conclusive au Congrès US, lequel faisait suite au rapport “Évaluation préliminaire : Phénomènes aériens non identifiés“, un rapport d’évaluation mandatée par le gouvernement federal des Etats-Unis publié le 25 juin 2021.

Rogozine est connu pour ses déclarations choquantes mais concernant ce sujet, il semble que sa déclaration s’inscrit dans le cadre de la guerre psychologique du conflit en cours entre les États-Unis et la Russie et suit les déclarations explosives du Chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov sur les origines juives de l’ex-Chancelier du Reich allemand Adolf Hitler. C’est donc à la fois une mise en garde et un message codé à destination d’un interlocuteur maîtrisant le canal de communication et l’objet de la communication.

La thématique sur l’existence d’une interférence extraterrestre sur Terre n’est ni nouvelle ni extraordinaire. Elle semble relever de l’outillage de la manipulation et de la guerre psychologique de plusieurs services spéciaux, notamment ceux des États-Unis et de l’ex-URSS, surtout durant la Guerre froide 1.0 (1947-1991). Cette thématique est étayée par des centaines de références sémantiques incluses dans le patrimoine culturel matériel et immatériel connu de l’humanité depuis les âges dits préhistoriques. D’une certaine perspective, les histoires évoquées par les textes sacrées des trois grandes religions monothéistes (Judaïsme, Christianisme et Islam) mais également de presque toutes les autres religions mondiales, sont une longue énumération des interférences extraterrestres sur la vie et le cheminement de l’humanité. Idem pour les mythes et les légendes populaires recueillies à travers le monde. Cette thématique est donc non seulement heuristique mais dispose d’un potentiel extrêmement élevé pour la mise en forme du réel. L’une des fonctions de tout pouvoir politique.

Il était prévu que la thématique extraterrestre suive celle d’une menace induite par une pandémie. Il semble que ce projet ait connu un ralentissement ou subi un changement de programme suite à la guerre en Europe orientale ou les préparatifs d’une guerre en Asie. C’est dans ce contexte qu’il faut situer la déclaration disruptive de Rogozine. Après celle de Lavrov, qui ébranlé les fondements idéologiques et historiques du système de domination mondiale, Rogozine a tiré une deuxième salve concernant un sujet gardé jusqu’ici secret par les élites au pouvoir. Celles-ci contrôlent la science dans un carcan vide et fermé comme l’a démontré la crise dite du C19 mais également de faux débats érigés en cultes sectaires imposés de forces comme le changement climatique et la vaccination.

Deux révélations intéressantes en 2022. Si la guerre continue, il y aura sûrement d’autres déballages…

