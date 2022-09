Avec plus de dix d’existence, le temps a validé la totalité de nos analyses publiées sur ce site. Non seulement nous avons été des précurseurs à une période où de nombreux observateurs étaient totalement manipulés ou inscrit dans la machinerie à fabriquer le consensus mais nous avions été assez lucides pour évaluer avec justesse les rapports de force réels derrière l’écran de fumée d’une propagande universelle fade et infantilisante.

Nous pouvons proclamer en ce jour, 11 septembre 2022, en toute fierté que nous figurons non seulement parmi les meilleurs observateurs indépendants d’un monde malade et profondément injuste mais que nous disposons de meilleures capacités analytiques que bien des machines administratives lourdes, budgetivores et très peu performantes chargées de collecter et d’analyser le renseignement à des fins d’élaboration et de prise de la décision par les gouvernements d’États-nation ou de multinationales.

Ceci n’est pas une auto-consécration mais une reconnaissance émanant de nos pires adversaires.

C’est rarissime, voire impossible pour nous de nous jeter des fleurs (en bons cyniques que nous sommes) mais il faut bien finir par rendre à César ce qui est à César, même en ces temps de fin de monde.

Suivez notre nouveau ersatz de S51 Intel sur Telegram: