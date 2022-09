La modernisation des forces aériennes de la Corée du Nord, parent pauvre des forces armées de ce pays du fait de plusieurs décennies de sanctions, devait être axée sur la plateforme du Mig-29 dont une version est construite en Corée du Nord depuis 1989. Mais au vu des maigres performances du Mig-29 dans la guerre en Ukraine, tout développement de cette plateforme paraît non seulement superflue mais contreproductive. Le choix s’est donc porté sur l’importation d’une nouvelle plateforme répondant aux besoins immédiats de l’aviation nord-coréenne : l’avion de combat chinois Chengdu Jian-10.

Avion de combat multirôle tout temps de quatrième génération à voilure delta et plans canard construit en plusieurs variantes par le constructeur chinois Chengdu depuis 2003, le J-10 est propulsé par un turboréacteur Salyut AL-31FN ou une motorisation chinoise WS-10 et est capable d’emporter des missiles Air-Air de courte portée PL-10 et de moyenne portée PL-12 ou leurs équivalents nord-coréens. Il peut également emporter des missiles Air-Sol et recevoir des données à partir de stations au sol, ce que les autres appareils en dotation au sein de l’armée de l’air nord-coréenne sont dépourvus.

Des analystes ont tendance à croire que la Corée du Nord recevra des lots de J-10A d’occasion qui sont loin d’égaler en termes de performances les variantes J10C ou J10D mais il est fort à parier que la Corée du Nord s’en inspirera pour des travaux de rétro-ingénierie comme ce fut le cas pour un grand nombre de systèmes d’armes. La plateforme inspirée du Saab JAS 37 Viggen et du Su-27 semble idéale pour de futurs développements avec des moyens limités.

Le déséquilibre dans l’équilibre des forces aériennes en péninsule coréenne ne sera pas pour autant affecté. Le Sud dispose d’un avantage comparatif avec le déploiement d’avions de combat comme le F-15K et le F-35 et même le futur KF-X (KAI KF-21 Boramae).