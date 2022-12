https://youtu.be/tw3DAEU72F8

Vidéo promotionnelle du char de bataille Leopard 2/A7+ par Krauss Maffei Wegman.

La guerre en cours en Ukraine a démontré jusqu’ici qu’aucun système d’armes en service opérationnel ne pouvait changer de manière significative et encore moins décisive le cours de ce conflit meurtrier et particulièrement violent. Au rythme où évolue cette situation, une entrée en guerre directe de l’OTAN contre la fédération de Russie semble inévitable.

En perspective de ce scénario, quelle sera l’apport et l’efficacité du char Leopard 2/A7+ allemand dans les vastes plaines dégagées d’Ukraine? Ce char de bataille lourd au design massif et trapu disposant d’une puissance de feu optimale et d’une électronique embarquée sophistiquée est souvent comparé à ce que représente une Porsche 911 Carrera dans l’automobile généraliste.

La carte n’est pas le terrain et la guerre est loin d’être une science exacte. Dans l’éventualité d’un heurt direct entre les forces de l’OTAN et les forces russes, le char Leopard 2/A7+ sera déployé après l’épuisement des chars de fabrication soviétique de l’Ukraine, de la Pologne, de la Slovénie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de l’Albanie et d’autres pays d’Europe orientale, Balkans et péninsule grecque inclus. Avant le déploiement de ces machines, des versions antérieures du Leopard 2 (A4 et A5) pourraient entrer le champ de bataille pour user le potentiel russe en termes de missiles antichar et de blindés. Il aura à faire face au char russe T-90M et surtout aux obus de l’artillerie russe. La cadence de production du T-14 Armata et les problèmes assez nombreux qui affectent le dernier né des chars de bataille russes rendent peu probable son utilisation à grande échelle dans un conflit direct avec l’OTAN.

*MBT: Main Battle Tank, char de bataille.