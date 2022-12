Pour la première fois depuis 2017, cinq drones nord-coréens ont survolé la ligne de démarcation entre les deux Corée puis Séoul la capitale du Sud.

Des chasseurs et des hélicoptères de combat sud-coréens ont promptement décollé de plusieurs bases militaires pour tenter d’intercepter les objets volants intrus.



Ce qu’il y a de remarquable en péninsule coréenne est la réactivité et l’ampleur de la réponse à une provocation des deux côtés du 37e parallèle, marquant la frontière fortement militarisée entre le nord et le sud.

Selon certaines informations, la défense antiaérienne du Sud a tiré plus de 100 projectiles en direction des drones sans certitude si l’un d’eux aurait été touché. Des chasseurs F-15, des hélicoptères d’attaque et un avion d’entraînement et d’attaque léger KAI-KT 1 Woongbi à turbopropulseur ont tenté de rattraper les objets volants sans pilote.

Il s’avère que l’un des drones nord-coréens ait survolé et photographié des batteries de missiles sur des bases militaires US près de Séoul et Incheon sans se faire détecter par les moyens d’interception des installations militaires ciblées. C’est la défense sud-coréenne qui a détecté l’intrusion. Selon un communiqué militaire sud-coréen, les drones nord-coréens ont été détectés au-dessus de la ville de Gimpo à 0125 GMT (1025Z).

Les drones nord-coréens n’ont pas été détectés par les radars mais en visuel près de leurs cibles. Selon une correspondante locale de la chaîne Al-Jazeera basée au Qatar, les appareils nord-coréens ont survolé le territoire du Sud pendant plus de sept heures (défense Corée du Sud) et sont pratiquement impossibles à détecter.

Un avion KAI KT-1 Woongbi des forces aériennes sud-coréennes s’est écrasé en tentant d’intercepter un drone nord-coréen à 140 km à l’Est de Séoul. Les deux pilotes de l’appareil ont survécu au crash.

KAI KT-1 (photographie d’archives)

Les vols commerciaux de et en direction des aéroports de Gimpo et d’Incheon ont été interrompu à la demande des forces armées sud-coréennes pour une durée de 50 minutes.

Les analystes cherchent à savoir si les drones nord-coréens étaient armés ou non.

En 2017, un drone de reconnaissance du Nord s’est écrasé près de la ligne de démarcation en territoire sud-coréen.

La Corée du Nord est considérée comme une puissance émergente majeure en matière de drones kamikazes, de reconnaissance et d’attaque et beaucoup d’experts pensent que les Shahid/Geran (“Martyr/”Géranium”) utilisés par les Iraniens au Moyen-Orient et les Russes en Ukraine sont en partie de conception nord-coréenne.