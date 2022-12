Starlink vient d’annoncer qu’il vient de franchir la barre symbolique d’un million d’abonnés dans le monde.

Selon son site officiel, Starlink “fournit un accès Internet haut débit à faible latence dans le monde entier”. La présentation du produit précise que “dans chaque zone de couverture, les commandes sont exécutées selon le principe du premier arrivé, premier servi” tout en rappelant que “le service à haut débit et à faible latence proposé par Starlink est rendu possible grâce à la plus grande constellation de satellites hautement avancés au monde fonctionnant en orbite basse autour de la Terre.”

Antenne de réception par satellite d’un kit standard Starlink destiné à un usage civil.

En tant que plus grande constellation de satellites en orbite basse, Starlink couvre la plupart des régions de la terre, les océans et les régions polaires. Le développement de Starlink rendra impossible l’existence de zones grises ou non connectée à internet. De même, une des applications non civiles de Starlink est de rendre impossible le blocage du réseau mondial par un gouvernement tiers au cas où ce dernier voudrait restreindre, ou déconnecter internet d’une partie ou de l’ensemble de son territoire.

C’est grâce à Starlink que l’Ukraine n’a pas été déconnectée du réseau mondial et que les capacités russes en matière de cyber guerre et de guerre électronique n’ont pu être déployées. Une des fonctions non civiles de cette technologie a non seulement permis un mappage en temps réel des objets connectés russes en Ukraine mais a facilité les communications entre les QG opérationnels de l’OTAN en Pologne et les forces ukrainiennes sur le terrain.

Après l’Ukraine, Starlink a commencé à se déployer clandestinement en Iran tandis que Taïwan a officiellement passé commande de milliers de récepteurs pour parer à l’éventualité d’être coupé d’internet en cas de conflit.

Starlink rendra le réseau internet ubiquitaire sur la planète et changera à court terme les offres commerciales d’Internet actuellement disponibles.