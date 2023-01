Est-ce une menace implicite? Klaus Schwab, le président du Forum Économique Mondial, a affirmé à Davos que le monde ne sera plus géré par des superpuissances comme les États-Unis mais par les actionnaires du Forum Économique Mondial comme BlackRock (la mamelle sacrée) et Bill Gates (ex-patron de Microsoft et épidémiologiste amateur)…

Il exclut Elon Musk et d’autre grands philanthropes pesant plus de 100 milliards $. Cela veut dire que Musk n’est pas très bien vu par les élites philanthropes pour le moment.

Des mains doivent trembler et des gorges se nouer à Washington. Schwab, un brillant ingénieur (allemand) et économiste de talent ayant l’expérience de toute une vie vient de trancher…

BlackRock est au fond la seule hyperpuissance mondiale du moment…

Le monde ne sera plus dirigé par des États en faillite partout. La technostructure du système financier mondial prends le relais et ne comptera plus sur des concepts aussi dépassés, encombrants, liberticides et inefficaces que les États-nation, y compris sur le plan militaire puisque les compagnies militaires privées seront d’ici peu bien plus puissantes et efficaces que les armées régulières lourdes et minées par l’incompétence, la corruption et le conservatisme.

Klaus Schwab est un véritable génie de notre époque.