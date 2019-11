Strategika 51 La paix n’est pas pour demain dans un monde post-moderne en perdition.

Bienvenue sur Strategika51. Si vous avez atterri ici c’est que vous cherchez des informations ou des analyses que les médias dit Mainstream ou dominants n’évoquent ou n’abordent que très rarement ou presque pas, voire pas du tout.

C’est votre premier pas vers le très long chemin de la délivrance des mailles d’une propagande universelle scientifique et standardisée aux meilleures normes ISO et adaptée à chaque pays ou région du monde.

Cet espace est totalement libre, du moins tant que la plateforme hébergeant son contenu tolère son existence. Souvenez-vous que sur le Net, rien n’est vraiment sécurisé et que la majeure partie de l’information est plus ou moins orientée selon un protocole organisé et précis comme une vieille horloge suisse.

Il en va de même de votre vie privée, laquelle est devenue une marchandise comme les autres, tout comme le patrimoine culturel immatériel des nations ou ce qu’il en reste sous le rouleau compresseur de la sous-culture mondiale et l’abêtissement universel.

Les libertés de penser ou d’exprimer n’existent guère plus dans leurs acceptions authentiques. Des oligarchies au pouvoir exploitent les facteurs économiques et leurs impacts sur la vie des populations pour créer des Ochlocraties de façades plus ou moins contrôlées. L’esprit critique est mort ou est déclaré comme une menace majeure pour les sociétés à la dérive de ce monde perdu.