Le typhus, cette maladie oubliée depuis la Seconde guerre mondiale, a refait une apparition inattendue à …Los Angeles, Californie, dans un des milliers de camps de sans-abri et de personnes errantes.

Le typhus serait responsable de l’utilisation par les Allemands du Zyklon B pour le nettoyage des vêtements des travailleurs forcés et des prisonniers des camps de concentration et de travail forcé de 1942 à 1944. Le système Allemand s’était effondré sous les bombes alliés et le blocus économique et financier.

Qui aurait cru que les guerres hybrides provoquées par le complexe militaro-industriel et les lobbies pro-israéliens, supportées par le contribuable Américain à son corps défendant, conduiraient un jour à l’apparition du typhus dans l’un des États les plus riches des États-Unis.

