La censure militaire cache la réalité de la guerre perdue au Mali

Un email non vérifié émanant d’une personne affirmant être un militaire du Ghana déployé au Mali dans le cadre de la Minusma nous informe que les pertes militaires subies par les forces étrangères déployées au Mali seraient passées sous silence sur recommendation française.

« I am a Ghanian soldier here in Mali (…) We lost two soldiers yesterday and eight other soldiers just a day before, it is hell and I really really wish to show you video about (…) All military losses are kept secret because of the crazy French military policy (…) As a soldier it is my duty to fight terrorism in Mali but where are terrorists ? Everyday we lost our comrades without even knowing who is targeting us (…) The Chadian soldiers armed in the French way die like fleas, in dozens and the French like to push the African soldiers to do all the dirty work while they barely use their Aircraft to support us (…) I didn’t know French military was so corrupt, they lied to us and they keep giving false info…Damn! Not a single video from Mali while US soldiers in Afghanistan are posting their helmet cam footage on YouTube! You know why? Because they are lost in Mali. All they can do is bribing corrupt politicians and that is what it is, a fucking colony where the territory is lost to armed groups. I’m done! (…)

Warrior Darcko

Je suis un soldat ghanéen ici au Mali (…) Nous avons perdu deux soldats hier et huit autres soldats juste un jour avant, c’est l’enfer et je souhaite vraiment vous montrer une vidéo sur (…) Toutes les pertes militaires sont conservées secret à cause de la folle politique militaire française (…) En tant que soldat, il est de mon devoir de lutter contre le terrorisme au Mali, mais où sont les terroristes? Tous les jours, nous perdons nos camarades sans même savoir qui nous prend pour cible (…) Les soldats tchadiens armés à la française meurent comme des puces, par dizaines et les Français aiment pousser les soldats africains à faire tout le sale boulot alors qu’ils utilisent à peine Leur avion pour nous soutenir (…) Je ne savais pas que l’armée française était si corrompue, ils nous ont menti et ils continuent à donner de fausses informations … Bon sang! Pas une seule vidéo du Mali alors que des soldats américains en Afghanistan publient leurs vidéos de casque sur YouTube! Tu sais pourquoi? Parce qu’ils sont perdus au Mali. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est corrompre des politiciens corrompus et c’est ce qu’il est, une putain de colonie où le territoire est perdu pour des groupes armés. J’ai fini!

Warrior Darcko

Trad. : Roc