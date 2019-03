Venezuela: une cyber-attaque combinée à un sabotage neutralise le réseau électrique du pays La neutralisation du réseau électrique du Venezuela a impliqué et implique toujours un volet cybernétique. Cette attaque non-conventionnelle sans précédent contre les infrastructures énergétique d’un pays comporte donc des éléments de sabotage effectué au moyen de commandos infiltrés, d’agents in situ, de drones-relais et d’une solide offensive cybernétique […]

Le temple maçonnique de Tarbes ciblé par les Gilets Jaunes : une révolte ? Non, une véritable révolution mondiale ! Du jamais vu ! Aucun groupe ni aucun État au monde n’a osé le faire jusqu’ici. Des Gilets Jaunes l’ont fait. Ils ont ciblé l’un des représentants de la bête satanique : la franc-maçonnerie ! C’est une véritable révolution mondiale même si cet incident isolé à Tarbes va […]

Des médias US soupçonnent Pyongyang de préparer le lancement d’une fusée dans l’espace Des médias US soupçonnent la Corée du Nord de préparer un lancement de missile balistique intercontinental ou une fusée dans l’espace. Entre les mangeurs de steaks bien cuits et ceux bien saignants, il ne semble y avoir aucun compromis possible.

Gilets Jaunes Acte XVII…Cries toujours, je suis sourd ! Ou de la stratégie du l’usure… Les Gilets jaunes existent, on les voit chaque samedi. La stratégie adoptée par le pouvoir paraît simple et diabolique : « Attrition » ou l’usure, l’essoufflement. Donc c’est un peu du « cries toujours, je suis sourd ! » jusqu’à épuisement. C’est une vieille technique de contre-guérilla. Avant on reconnaissait au […]

Des drones secrets survolent des pays d’Europe Occidentale dans le plus grand secret Des drones ou des objets volants non identifiés survolent des pays d’Europe Occidentale depuis quelques semaines sans qu’aucun média n’en parle. Au pays de Galles, des témoins ont filmé des flashs bleutés dans le ciel tandis qu’au dessus des Ardennes, des lumières étranges apparaissent de plus en plus […]

Le Venezuela ciblé par des armes non-conventionnels Le réseau électrique national du Venezuela fait l’objet d’opérations de sabotage multiples plongeant l’ensemble de ce pays dans le noir depuis plusieurs jours. L’interruption de l’électricité aurait provoqué des dizaines de morts, la plupart décédés en chirurgie ou dans les centres d’hémodialyse. Le ciblage du réseau électrique d’un […]

Histoire de Steaks ou de la gastronomie géopolitique Le second Sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-Un à Hanoï, au Vietnam, fut un échec. La très officielle agence nord-coréenne d’information a confirmé cet échec en réitérant le maintien des choix strategiques du pays. Le message est clair. Le Sommet de Hanoï fut toutefois fort intéressant […]

Le pouvoir réel en Algérie s’approprie la protestation populaire en l’orientant vers son idéologie La vraie fausse crise politique en Algérie serait terminée. Le pouvoir réel s’y est approprié la protestation populaire et organise lui-même les manifestations contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Pour les tenants de la faction gauchiste caviar du pouvoir réel Algérien, tout serait acceptable sauf les anciens […]

Analyse-express : les systèmes d’armes israéliens surévalués par le marketing et la propagande marchande Les systèmes d’armes produits par l’industrie militaire israélienne ne seraient pas aussi efficaces que la propagande-système et son marketing compresseur veulent nous faire croire. Bien avant l’échec des bombes guidées SPICE-2000 de Rafael, utilisées par l’Armée de l’Air indienne le 26 février 2019 contre un camp supposé du […]

La censure militaire cache la réalité de la guerre perdue au Mali Un email non vérifié émanant d’une personne affirmant être un militaire du Ghana déployé au Mali dans le cadre de la Minusma nous informe que les pertes militaires subies par les forces étrangères déployées au Mali seraient passées sous silence sur recommendation française. « I am a Ghanian […]

La Chine s’intéresse au concept russe d’un porte-avion catamaran La Chine serait extrêmement intéressé par un concept russe de porte-avion semi- catamaran élaboré par le centre de recherche Kyrlov. La marine chinoise cherche à s’affranchir des designs établis et surtout éviter ce que les ingénieurs chinois qualifient de dérapages des bureaux d’étude US en la matière. Le […]

L’affaire Huawei s’aggrave On a cru un instant que la mesure l’emporterait dans la crise opposant Washington à Beijing autour de l’affaire Huawei, cachant à peine une guerre technologique majeure entre les deux puissances mondiales. Il n’en est rien. Le Canada, pays vassal de Washington, se prépare à extrader la responsable […]