Les huiles génétiquement modifiées de nouvelle génération nous emporteront tous ! Les huiles de cuisson actuelles sont toutes génétiquement modifiées et sont hautement cancérigènes. Avec la nouvelle génération de l’ingénierie génétique, tout se passe en mode « furtif » et rares sont les compagnies qui en parlent hormis à présenter leurs produits comme « sains », contenant moins de cholesterol, moins d’acides gras […]

L’étrange signe d’un des terroristes du massacre des mosquées de Nouvelle Zélande Le terroriste australien Brenton Tarrant, l’un des principaux auteurs du massacre des mosquées de Christchurch, a fait un signe étrange avec sa main droite lors de sa première comparution devant une cour de justice. S’agit-il d’un signe d’appartenance, un signe satanique, un symbole franc-maçon ou ésotérique à portée […]

L’empire qui veut mener une nouvelle guerre globale contre de solides adversaires est en déclin militaire… Le déclin et l’effondrement de l’empire Romain d’Occident fut un processus assez lent, systématique mais imperceptible à la plupart des contemporains de cette époque lointaine. Puis vint le moment où les légionnaires Romains se révoltèrent pour qu’ils se débarrassent de leurs encombrantes armures individuelles. Puis ils jetèrent leur […]

Syrie : l’État profond US annonce le retour des « casques blancs »… Le département d’État US a annoncé une « rallonge » officielle de cinq millions de dollars US à l’organisation terroriste dénommée « les casques blancs » ou « White Helmets », qualifiés de « secouristes héroïques » ayant contribué à « sauver plus de 114 000 personnes en Syrie »( le prix de l’énorme bobard du mois !!!! […]

De l’inefficacité de la théorie ou le triomphe de l’action Très peu de temps avant la prise de Constantinople en mai 1453, après un siège de 53 jours, les formidables bombardes Ottomanes mirent fin aux interminables arguties et autres disputes byzantines sur le sexe des anges ou de savoir combien d’anges pouvaient se mettre debout sur la pointe […]

Le budget du Pentagone pourrait dépasser le chiffre record de …750 milliards de dollars US !! O.75 trillion de dollars US au taux actuel ! C’est me budget militaire des États-Unis pour l’année fiscale 2020 ! De quoi conquérir la moitié du système solaire avec armes et bagages ! Oubliez les fadaises sur la lune et Mars, avec un tel budget approchant les mille […]

Algérie : malade et amoindri, Bouteflika manoeuvre serré et élimine ses adversaires en moins de quatre heures Il faut reconnaître la Virtue dans la pure acception machiavélienne d’un vieux de la vieille en politique et le président Algérien Abdelaziz Bouteflika en fait partie. Avec sa riche expérience de plus de 60 ans de manigances et de manoeuvres, il a pu, en dépit de sa maladie […]

La franc-maçonnerie est un phénomène sectaire non sanctionné par la loi Suite à un article évoquant la franc-maçonnerie, et afin d’éviter de verser dans toute interprétation pseudo-conspirationniste, voici une définition en langue française, fort en vogue et aseptisée du terme: Franc-maçonnerie nom féminin 1. Association internationale, de caractère mutualiste et philanthropique, de nature initiatique et ésotérique. 2. PÉJORATIF Alliance […]