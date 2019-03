Jair Messias Bolsonaro, le président du Brésil, l’un des plus grands pays des Amériques et l’un des membres des BRICS est un agent de la CIA, l’agence centrale des renseignements US et un membre affilié d’une fraternité secrète dont les membres ont occupé ou occupent des postes importants ou sensible au sein de l’État profond US. Il a en outre suivi une formation militaire dans la fameuse école des Amériques, spécialisée dans la contre-insurrection, les interrogatoires (torture) et la guerre psychologique.

De facto, le Brésil a perdu toute souveraineté et n’est plus un État indépendant et se retrouvé gouverné par un Pinochet bis, le nationalisme en moins.

Publicités

Articles similaires