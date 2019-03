« As I recall, [Louis XVI] Bourbon, the king of France, banned demonstrations back in 1789. We know what happened next. The French people are not to be excluded from their own streets,”

« Si je me rappelle bien, Louis XVI de Bourbon, roi de France, avait interdit les manifestations en 1789. Nous savons ce qu’il en a coûté après. Les français n’ont pas a être exclus de leurs propres rues »

George Galloway, Député britannique