Algérie : une fausse crise où comment Alger maîtrise l’art de la guerre Notre appréciation de la fausse crise Algérienne comportait quelques éléments pertinents mais est faussée par le formidable coup de maître du pouvoir réel en Algérie. Ce dernier a induit tout le monde en erreur et a fait croire au monde entier à l’existence d’une crise qu’il a lui […]

Citation du jour « As I recall, [Louis XVI] Bourbon, the king of France, banned demonstrations back in 1789. We know what happened next. The French people are not to be excluded from their own streets,” « Si je me rappelle bien, Louis XVI de Bourbon, roi de France, avait interdit les manifestations […]

Gilets jaunes, Acte XIX : l’Armée mobilisée contre le mouvement de contestation populaire Le gouvernement français mobilise les forces armées contre le mouvement de contestation populaire connu sous le nom des Gilets Jaunes en atténuant cette mesure par des techniques de communication et des euphémismes. La mission « Sentinelle » est une opération militaire anti-terroriste de l’Armée française lancée en 2015 et regroupant […]

La très étrange arme-poubelle du tireur fou furieux de Christchurch L’une des armes que le terroriste Tarrant a utilisé dans l’assaut de Christchurch n’est pas réellement un fusil semi-automatique mais une arme étrange qui y ressemble vaguement, et dont la détente n’est pas fonctionnelle. Le canon de cette arme-poubelle ne dispose pas d’un cache-flammes. L’une des personnes ayant […]

France : le gouvernement utilise pour la première fois des marqueurs chimiques et des nano-particules sur des manifestants A leur insu, des Gilets Jaunes et des passants sont devenus des cobayes pour la première expérimentation mondiale sur des humains de nano-particules et de marqueurs chimiques dont l’effet sur les organismes biologiques est encore très mal connu. Pour le gouvernement français, il s’agit de « produits de marquage […]

Le Brésil veut rejoindre l’OTAN Jair Messias Bolsonaro, le président du Brésil, l’un des plus grands pays des Amériques et l’un des membres des BRICS est un agent de la CIA, l’agence centrale des renseignements US et un membre affilié d’une fraternité secrète dont les membres ont occupé ou occupent des postes importants […]

Si l’Algérie implose, le Sahel se disloquera et le Sénégal sera directement au contact Fondateur de la mythique revue Hérodote, le Professeur émérite, Yves Lacoste, recommande, chaque matin, de regarder la mappemonde. Geste éminemment instructif ! En effet, un regard appuyé et insistant sur la partie maghrébine de la carte de l’Afrique génère un « Gros Plan » sur l’Algérie. Immense, peuplé […]

Les systèmes de défense de l’espace aérien indien présente des lacunes troublantes Après l’épisode de la destruction de l’avion indien MiG-21 Bison par le Pakistan, le 27 février 2019, les pseudo-experts concluent que l’Inde a des avions trop vieux et devrait les remplacer par des F-16. Je pense que même si l’Inde avait utilisé des avions F-35 ou Rafale, le […]

New US Ambassador to Australia Obsessed With China US Ambassador to Australia Arthur Culvahouse Jr. wasted no time at his new diplomatic post to begin strong-arming Canberra into adopting Washington’s confrontational policy vis-à-vis Beijing. A Reuters article published by the South China Morning Post titled, « China using ‘payday loan diplomacy’ in the Pacific, claims new US […]