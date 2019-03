Algérie : l’armée de l’air et la défense aérienne du territoire instruites d’abattre sans sommation tout jet privé tentant de fuir le pays

Les forces armées algériennes commencent à prendre des mesures concrètes dans leur lutte contre les services de renseignement et les richissimes oligarques qui ont pris le pays en otage.

Le chef d’état-major des Armées, le général major Ahmed Gaid Salah a ordonné la saisie immédiate de tous les jets et hélicoptères privés appartenant à des dizaines d’oligarques et d’abattre sans sommation tout aéronef ou jet privé tentant de fuir l’espace aérien du pays.

Par ailleurs, l’un des plus riches oligarques du pays, Ali Haddad, à la tête d’une fortune colossale, a été arrêté au niveau du poste frontalier d’Oum-Tboul avec la Tunisie où il tentait de fuir à bord d’un convoi de vehicules 4×4 noirs très haut de gamme. Ali Haddad aurait utilisé un passeport britannique pour passer la frontière mais aurait été arrêté avec ses gardes du corps par des commandos parachutistes de l’Armée Algérienne.

L’oligarque Issad Rebrab, l’une des plus grosses fortunes d’Afrique et réputé très proche du général Toufik, l’ex-patron des services, a pu fuir en Allemagne sous un fallacieux prétexte.

Le patron de Hyundai Motors Algérie, l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, très proche de l’ex-premier ministre Ahmed Ouyahia, un agent des services de renseignement, a été arrêté alors qu’il tentait de fuir à l’aéroport d’Alger.

Plus de 110 responsables sécuritaires, des hommes d’affaires et des ministres et des hommes de l’ombre figurent dans le collimateur de l’Armée.

La chasse aux responsables de la police politique a commencé.

