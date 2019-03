Les experts russes dépêchés au Venezuela confirme l’usage par les États-Unis d’armes électromagnétiques pour saboter le réseau électrique

Des experts russes ont inspecté le réseau national électrique du Venezuela, lequel subit depuis des semaines des pannes géantes à répétition malgré les dispositifs d’appoint, et ont conclu à l’usage par les États-Unis de bombes électromagnétiques de nouvelle génération contre le Venezuela.

L’usage des armes électromagnétiques et d’actes de sabotage physique menés par des commandos infiltrés au Venezuela pour abattre le réseau énergétique a été rapporté la première fois en exclusivité mondiale par Strategika51.

Aucun média n’a voulu reprendre cette information capitale à cause de la sacro-sainte règle des sources et références (une entrave artificielle mise en place dans le monde universitaire pour bloquer tout accès à la vérité) jusqu’à ce que les militaires russes la confirment en y allant sur place.

Notre article à ce sujet était pourtant assez pertinent et utilisait des informations de première main fournies par des personnes anonymes occupant une position élevée dans la hiérarchie d’une des entités impliquées dans le suivi de ce nouveau type de guerre.

Enfin, loin d’être complotistes, nos articles visent, en abordant certains aspects occultés du semblant de réalité dans laquelle on croit vivre, à éveiller les esprits et non à les orienter. La guerre électromagnétique est une réalité et elle vise aussi bien des États que des individus.

Les vecteurs de cette guerre invisible ont beaucoup évolué ces dernières années.

Publicités

Articles similaires